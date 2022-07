SV Wevelgem biedt gratis abonnement aan voor elke inwoner van Wevelgem

Mensen terug naar het lokale voetbal brengen! Dat is de uitdaging waar alle voetbalclubs voor staan. Daar wil SV Wevelgem City iets aan doen. Inwoners van Wevelgem en alle spelers van SV City krijgen een gratis abonnement aangeboden voor de komende competitie.

Het is niet meer vanzelfsprekend om mensen op een zaterdagavond of zondagnamiddag uit hun luie zetel te krijgen voor een provinciale voetbalwedstrijd. Zeker na de coronaperiode is er in alle reeksen een terugloop. SV Wevelgem City wil met een nieuw initiatief de belangstelling opnieuw aanwakkeren. “Onze commerciële cel levert elk jaar schitterend werk met de organisatie van talrijke events rond de wedstrijden om zo meer beleving te creëren”, zegt voorzitter Vincent Mispelaere. “Op die manier trekken we nog volk naar onze wedstrijden. Maar mensen willen meer dan voetbal alleen en daar neemt onze kantine als ontmoetingsplaats een belangrijke rol in. Tijdens de vakantieperiode werd onze kantine helemaal vernieuwd. Er werden nieuwe ramen geplaatst, het plafond werd vernieuwd en boven de bar prijken grote schermen waar info, sponsors en in de toekomst zelfs live beelden van de wedstrijden zullen worden gedeeld.

Berekend risico

Om dit alles toegankelijk te maken nam de beheerraad eind vorig seizoen de beslissing om aan elke inwoner en speler van Wevelgem een gratis abonnement aan te bieden voor alle competitiewedstrijden van jeugd en fanion. Dit is vrij uniek in de voetbalwereld, maar we zijn ervan overtuigd dat het inkomticket voor velen een drempel is om naar het voetbal te komen. Jonge mensen die voor het uitgaan nog een wedstrijd willen meepikken en in de kantine aan democratische prijzen een pint drinken, daar mikken en hopen we op. Het is een berekend risico, maar het grootste deel van de inkomsten komt nog altijd uit sponsoring en kantine.

Supportersbeleving

“Vorig seizoen vierde de club de titel naar eerste provinciale en dat zorgt altijd voor meer supporters”, vervolgt Vincent Mispelaere. “Straks willen we in een mooie reeks met heel wat derby’s de supportersbeleving vol doortrekken. Met de versterkingen die we aantrokken beschikken we over een goed uitgebalanceerde ploeg met ervaring en jong talent van eigen bodem waardoor we in staat moeten zijn om zonder zorgen mee te draaien in de hoogste provinciale reeks. De kern bestaat voor meer dan 70 procent uit eigen opgeleide jeugdspelers, waardoor je als supporter snel een Wevelgem-gevoel krijgt. Voorafgaand aan de eerste thuismatch op zaterdagavond 10 september organiseren we reeds een spaghettiavond bij Vonneke, onze 82 jarige cantinière.”

Voor de start van het seizoen kan via www.svwevelgemcity.be een abonnement worden aangevraagd. Abonnementen zijn op naam en kunnen niet doorgegeven worden. (AV)