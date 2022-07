SV Anzegem in de clinch met het gemeentebestuur: “De kruik gaat zolang te water tot ze barst”

In de marge van de ploegvoorstelling voor het seizoen 2022-2023 bij SV Anzegem liet voorzitter Jean-Pierre Vanden Heede zijn ongenoegen blijken. “Ik begrijp dit gemeentebestuur niet meer”, stak hij van wal. Anzegems schepen van Sport, Yannick Ducatteeuw, reageerde alvast verwonderd. “Wat in de vorige legislatuur is gebeurd of afgesproken, weet ik niet”, klinkt het.

“Tussen de vroegere Burgemeester Claude Van Marcke – met daarbij ook nog drie schepenen – maakten wij een overeenkomst dat, mocht onze club erin slagen te promoveren naar de eerste provinciale reeks, we een volledig gratis kunstgrasveld kregen. We stegen inderdaad een reeks, maar in september 2017 was de burgemeester jammer genoeg overleden. Plots wist niemand van het schepencollege nog van die gemaakte afspraak.”

“We konden niet anders dan een nieuwe overeenkomst maken”, gaat Vanden Heede verder. “SV Anzegem zou de helft betalen en de gemeente zou de lening van het kunstgrasveld op zich nemen. Moeilijk, want zo kon de gemeente de BTW niet recupereren. Plots moest de lening volledig door SV Anzegem gedragen worden en zou de gemeente de helft te laste nemen. Dat had nogal wat voeten in de aarde.”

“Eigenlijk onbegrijpelijk”, zucht de voorzitter. “Voor het eerst in de geschiedenis werd de gemeente Anzegem op voetbalgebied op de kaart gezet. We dwongen zelfs nationaal voetbal af. Als je ziet dat alle gemeenten in de omgeving volledig gratis een of meerdere kunstgrasvelden ter beschikking stellen van hun ploegen, dan was die inspanning, om dat voor onze ploeg ook te doen toch niet al te veel gevraagd. Zo dachten wij, maar het kon niet zijn.”

Werkingstoelage

“Enkele maanden terug stelde de gemeente ons voor om jaarlijks een werkingstoelage uit te keren. Maar dan moesten wij wel zelf in het onderhoud van de terreinen voorzien. Dit voorstel kwam van de gemeente uit, en we konden ons daar in vinden. We bevestigden per mail. We kochten een heel degelijke grasmachine aan om onze oefenvelden te onderhouden. Financieel was dit enkel mogelijk dankzij de tussenkomst van een grote sponsor, waarvoor we zeer dankbaar zijn.”

“Tot daar geen vuiltje aan de lucht, maar plots weigert de gemeente nu om zijn eigen afspraken na te komen en komt met twee financieel belachelijke, en voor de club onhaalbare, nieuwe opties af. Weeral een flagrante woordbreuk, die het voortbestaan van SV Anzegem serieus in het gedrang brengt. Ik hoor zelfs gefluister dat dit wel eens de bedoeling zou kunnen zijn. Een schande is dit. SV Anzegem telt meer dan 200 jeugdspelers, houden zij daar dan geen rekening mee?”

“Hoe het nu verder moet, weet ik ook niet. Maar één ding is zeker: de kruik gaat zo lang te water tot ze barst, en geloof mij, als de gemeente zijn gegeven woord niet houdt, dan gaan er hier rare dingen gebeuren”, besluit de duidelijk geëmotioneerde voorzitter.

Verwondering

De Anzegemse schepen van Sport Yannick Ducatteeuw was verwonderd over de aantijgingen. “Wat in de vorige legislatuur is gebeurd of afgesproken, weet ik niet”, antwoordt hij. “Wat ik wel weet, is dat het bestuur van SV Anzegem onmiddellijk een kunstgrasveld wou, en er toen tot een akkoord met hun voorzitter werd gekomen om elk voor de helft in te staan van de onkosten. Hetzelfde aanbod werd toen gedaan aan GD Ingooigem, maar daar zijn ze, vanwege de financiële draagkracht allicht, niet ingegaan op dat aanbod. Dat de technische afwerking van dat dossier wat voeten in de aarde heeft gehad, dat kan wel zijn, maar ik ben geen schepen van financiën, ik doe enkel de sportieve kant.”

“Ik heb weet van een belofte van financiële steun in een technische werkgroep. Maar ze moeten bij SV Anzegem ook willen begrijpen dat zij niet de enige sportvereniging zijn, ook al spelen ze nationaal voetbal. Daarnaast is het ook zo dat een technische vergadering geen beslissing is van de gemeenteraad of van het college van Burgemeester en Schepenen. Daar worden de zaken (zeker de financiële) nog eens geëvalueerd en wordt er beslist als een goede huisvader.”

“Binnenkort start er een proefproject met een maairobot bij GD Ingooigem. Bij SV Anzegem kunnen ze dat ook krijgen. Ik begrijp dat ze juist een zware grasmaaier hebben aangekocht, en eventueel kunnen wij nog tussenkomen, mocht de aankoop niet meer geannuleerd kunnen worden. Voorts worden de budgetten verdeeld door de sportraad. Een eerste zaak die ze aan de Drie Kaven moeten geregeld krijgen, is dat ze correcte dossiers indienen, met cijfers die kloppen, anders kan de administratie onmogelijk een dossier in de gemeenteraad brengen.”

“Wij willen dus het gras wel maaien, met hun machine of met een robot zoals in Ingooigem. Wij hebben de helft van het kunstgrasveld ten laste genomen, er zijn nog afspraken voor het betalen van de intresten, en verder krijgen ze een betoelaging via de sportraad zoals elke andere sportvereniging.”

“Het Anzegemse gemeentebestuur is het voetbal wèl genegen, laat daar geen misverstand over bestaan”, besluit Ducatteeuw.

(MVA)