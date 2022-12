Suzanne viert 100ste verjaardag in Belle Epoque

Op zaterdag 10 december vierde Suzanne De Raeve in het woonzorgcentrum Belle Epoque haar 100ste verjaardag. Schepen Kris Demeyere verraste de kranige eeuwelinge met een fleurig boeket, een schaal van het provinciebestuur en een fotokader van ons koningspaar.

Suzanne zag op 10 december 1922 het levenslicht in Gent. Ze woonde met haar ouders in Gentbrugge. Haar man George werkte als directeur van een middelbare school in Brugge. Vandaar dat ze Gent ruilde voor de Breydelstad. Samen hebben ze een tijdje in Oostenrijk gewoond, waar Suzanne skiles gaf.

Tot op 82-jarige leeftijd bond ze nog de latten aan om te water- en alpineskiën. Nog voor kort ging ze elke zwemmen in het Olympisch zwembad in Brugge. Water is haar grote liefde. “Sporten is leven”, zegt Suzanne. Fysisch blijft ze in topvorm want zelfs het coronavirus kreeg haar niet klein.

Haar levensmotto luidt: “difficult yes, impossible no”. Door haar positieve blik op het leven slaagde ze erin om de kaap van de 100 jaar te overschrijden.

(DM)