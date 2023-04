Suzanna viert 101ste verjaardag

In het woonzorgcentrum Rustenhove in Ledegem heeft Suzanna Vandoorne haar 101ste verjaardag gevierd, samen met haar familie.

Suzanna zag het levenslicht op 22 maart 1922 in buurgemeente Dadizele, maar het gezin Vandoorne verhuisde al snel naar Ledegem. Suzanna vond de liefde van haar leven in Slypskapelle. Ze trouwde in 1947 met André Vanacker. Samen kregen ze vier kinderen: Henriette, Eric, Wilfried en Linda. Het koppel ging uiteindelijk ook in Ledegem wonen. André overleed in 2008, op 84-jarige leeftijd. Sinds zes jaar verblijft Suzanna in het woonzorgcentrum. (BF/foto JS)