Suriyo’s Salon opent deuren in Brugse Jozef Suvéestraat: “Met dank aan mijn oma”

Voor een échte Thaise massage geen erotische! kun je sinds enkele maanden terecht in het salon van Suriyo Sunanta in de Jozef Suvéestraat. “Ik heb de technieken nog geleerd van mijn oma in Thailand. Als kind ging ik vaak mee toen ze ging masseren”, zegt Suriyo.

Het staat in koeien van letters op de website van Suriyo’s Salon: no erotic, no happy ending. “Het is wel nodig om dat direct goed duidelijk te maken. Veel mensen denken dat een Thaise massage bijna altijd erotisch is, maar een traditionele massage heeft daar niets mee te maken”, vertelt Suriyo. “Als dat toch verwacht wordt, maak ik beleefd maar kordaat duidelijk dat ze hiervoor op de verkeerde plaats zijn.”

Mooie locatie

Suriyo woont intussen zo’n zeventien jaar in ons land en is afkomstig uit de stad Nakhon Ratchasima in het noordoosten van Thailand. Ze woont in Loppem met haar Belgische man en haar dochter, die filosofie studeert.

“Ik heb voordien tien jaar gewerkt als poetsdame in seniorenresidentie Ten Eeckhoute, hier in Brugge. En ik werkte ook al een tijdje in een andere massagepraktijk”, gaat Suriyo verder. “Maar toen ik de kans zag om hier zelf op deze mooie locatie met een eigen salon te beginnen, heb ik die met beide handen gegrepen.”

“Waar ik het masseren heb geleerd? Wel, ik heb die technieken nog geleerd van mijn oma, destijds in Thailand. Toen zij ging masseren, ging ik vaak met haar mee; eerst om te kijken, maar later hielp ik ook wel wat. Dat is me altijd bijgebleven.”

Het mag gezegd: het salon oogt bijzonder smaakvol en lichtrijk. “Dat is grotendeels het werk van mijn dochter”, zegt Suriyo trots. “En mijn echtgenoot heeft de houten structuren voor de massagetafels gemaakt.”

Volgens Suriyo komen er ongeveer evenveel vrouwen als mannen over de vloer en ook koppels zijn welkom. “Het populairst is de Thai Classic Oil massage. Maar wat ik zelf het meest zou aanraden, is de Thai Herb Compress massage, met traditionele warme kruidenstempels.”

