Surfers Paradise rondt kaap van 10.000 leden: “De vergrijzing van Knokke-Heist is een uitdaging voor ons”

De jonge Antwerpenaar Elias Verschaffelt (16) kreeg onlangs een feestelijk welkom als houder van het lidnummer 10.000 bij Surfers Paradise. De Surfclub, waartoe sinds 2012 ook Lakeside Paradise behoort, blijft dus bijzonder populair. “Het geheim van ons succes? We rusten nooit op onze lauweren en blijven innoveren”, zegt oprichter en zaakvoerder Frank Vanleenhove. “In juni beginnen we trouwens onze gloednieuwe wavepool langs de Natiënlaan uit te testen.”

Het gaat duidelijk goed met Surfers Paradise. De door Frank Vanleenhove opgerichte club kreeg eind november vorig jaar de officiële titel van hofleverancier. Het feit dat koning Filip er langskomt om te kitesurfen en ook andere leden van de koninklijke familie er les krijgen van Vanleenhove is daar zeker niet vreemd aan.

Recent mochten ze ook nog een nieuw lid verwelkomen dat het mooie lidnummer 10.000 kreeg. “Voor alle duidelijkheid: dit wil niet zeggen dat we nu 10.000 actieve leden hebben. Het is wel zo dat die lidmaatschapsnummers doorheen de jaren blijven doorlopen. Vandaag hebben we zo’n 1.500 actieve leden”, verduidelijkt Frank Vanleenhove. “Wie lid is van Surfers Paradise is automatische ook lid van Lakeside Paradise, ons watersportcentrum met ook een restaurant en hostel op de site Duinenwater.”

Levenswerk en passie

Het surfverhaal van Frank Vanleenhove in Knokke start al in de jaren 80. Frank kwam als kind met zijn ouders in Knokke wonen omdat zijn vader er werd aangesteld als schooldirecteur. Ze woonden er in een prachtige omgeving vlakbij het Zegemeer en dus ook nabij het legendarische hotel La Reserve. Het hotel had er enkele windsurfplanken gelegd voor de hotelgasten, maar het waren toch vooral jongeren uit de buurt – zoals Frank – die het uitprobeerden.

Frank werd steeds beter en ging op den duur zelf surflessen geven. Hij trok zijn stoute schoenen aan en klopte aan bij toenmalig burgemeester Leopold Lippens met de vraag of hij een stukje strand aan ‘t Zoute kon gebruiken om er zelf een eigen surfclub op te starten. Het gemeentebestuur stemde toe en zo ging Frank in 1988 dus van start met Surfers Paradise.

“Ik reis nog steeds de wereld af om alle nieuwigheden op vlak van watersport te ontdekken”

Hij ging van start met zo’n 160 leden, maar groeide gestaag verder tot 1.000 actieve leden. Daar kwamen er in 2012, met de start van Lakeside Paradise, nog heel wat bij aangezien het lidgeld telt voor beide clubs. “Of ik het succes van onze werking kan verklaren? Elke kustgemeente heeft nu wel een of meerdere surf- en watersportclubs, maar voor mij is het echt mijn levenswerk en mijn passie. Die gedrevenheid draag ik ook over op de medewerkers en de gasten”, zegt Frank.

“Wij rusten nooit op onze lauweren en blijven innoveren. Ik reis nog steeds de wereld af om alle nieuwigheden op vlak van watersport te ontdekken. Zo zijn we steeds bij de eersten om in ons land nieuwe van het surfen afgeleide disciplines zoals kitesurfen en wingfoil te introduceren. Ook de uitbouw van Lakeside Paradise (waar je onder meer kunt waterskiën en wakeboarden, red.) draagt natuurlijk bij aan het succes. En het feit dat we met het lidgeld van 100 euro per jaar – dat je via de vele aangeboden voordelen zelfs kan terugverdienen – echt wel toegankelijk en democratisch zijn, speelt natuurlijk ook wel mee.”

Zaakvoerders Natalie Camerlynck en Frank Vanleenhove met Elias Verschaffelt, het 10.000ste lid. © gf

Of er doorheen de jaren veel gewijzigd is in en rond de club, willen we ook nog weten van Frank. “Het vrijetijdsaanbod is enorm toegenomen. Vroeger waren er veel mensen die hier zo goed als al hun vrije tijd doorbrachten, maar dat is toch verminderd. Er zijn zoveel andere activiteiten”, weet Frank. “En wat ik ook wel merk – op het gevaar af voor een oude zeur versleten te worden – is dat het voor de jeugd vandaag allemaal heel erg vlug moet gaan. Ze willen niet veel tijd meer uittrekken om iets onder de knie te krijgen en hebben dus minder geduld tijdens de lessen. Het moet direct fun zijn”, klinkt het.

Uitdaging

“Verder baart de vergrijzing van Knokke-Heist me ook wel zorgen. Veel gasten uit Knokke-Heist die hier lid waren, verlaten de gemeente als ze een gezin stichten omdat het hier voor hen niet meer betaalbaar is om te wonen. Ze zeggen dan wel dat ze nog zullen langskomen, maar uiteindelijk gebeurt dat niet meer als ze twintig kilometer verderop gaan wonen. Dat is dus wel een uitdaging voor de club. Langs de andere kant – en dat is dan het omgekeerde – is het heel leuk als mensen vanuit het binnenland naar Knokke-Heist verhuizen specifiek voor de club. Mensen die zich hier zo goed voelen dat ze er komen wonen en ook hun professioneel leven uitbouwen.”

Frank werkt intussen ook aan nieuwe projecten. Zo zal Surfers Paradise op het research- en developmentcenter langs de Natiënlaan in juni starten met het testen van de grote wavepool waar kunstmatige golven opgewerkt worden. “Ik ben al tien jaar bezig aan dit project en de realisatie komt nu echt wel dichtbij”, besluit Frank Vanleenhove.