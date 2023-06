Surfers Paradise organiseert opnieuw jaarlijkse Ladies Day in Knokke-Heist

Op zondag 25 juni organiseert Surfers Paradise de jaarlijkse Ladies Day in Knokke-Heist. Een gratis dag voor alle sportieve dames, met een groot aanbod van verschillende activiteiten, een gezonde lunch tussendoor en verschillende pop-ups met typische damesproducten, onder de vorm van een heuse ladies beach market.

De dag begint met Beach Yoga, zicht op zee en blik op oneindig. Daarna is er de SUP- en Surfinitiatie. Na de lunch zijn er drie sessies waarbij iedereen kennis maakt met het surfskaten en Beach Fitness. Absolute nieuwkomer dit jaar is de professionele paaldans workout. De dag wordt afgesloten met een Ladies apero, waarna iedereen huiswaarts keert met een goodie bag. Enige benodigdheden zijn badkledij, handdoek en indien mogelijk een matje om yoga te doen. Alle sportmaterialen en wetsuits worden ter beschikking gesteld. (MM)