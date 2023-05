Surfers Paradise in Knokke wil met nieuwe jetski’s watersporters snel en veilig uit het water halen

Surfers Paradise in het Knokse Zoute schafte twee gloednieuwe jestski’s, een Kawasaki Mule en een Brute Force Quad aan om deze zomer watersporters veilig uit het water te halen.

“Surfers Paradise gebruikt al als eerste watersportclub reeds sedert 1988 jetski’s voor het uitvoeren van reddingen op zee”, aldus patron Frank Vanleenhove. “Het is zo dat je met een jetski elk type zee aankan en dat ze wereldwijd gebruikt worden om surfers in nood snel uit het water te halen. Zelfs met metershoge branding en storm op zee kan je er prat op gaan dat je altijd een watersporter in nood kan bereiken. Daarenboven gebruiken wij indien nodig ook een ‘rescue sled’ die we achterop hangen waarmee we naast de watersporter zelf ook alle watersportmateriaal veilig aan wal krijgen.”

“Uiteraard is enige ervaring vereist en moet de redder weten hoe in te grijpen. Voordeel is dat er geen schroef aanwezig is, maar de jet kan bijvoorbeeld wel de koorden van een kite naar binnen zuigen waarna van redden geen sprake meer is.”

Specifieke reddingsvereisten

“Elke watersport heeft zijn specifieke reddingsvereisten: zo is een windsurfboard met zeil veel groter dan pakweg een kiteboard, en hangen er aan een kite 4 lijnen die 25 meter lang zijn. De nieuwste foil rage zorgt dan weer voor vlijmscherpe en zeer moeilijk te vervoeren foils. Materiaal, kennis van aanpak en hoe demonteren is dus zeker wel een plus. Daarom moeten we jaarlijks een aantal keer verplicht ingrijpen. Bovendien wordt het legertje van de watersporters groter en groter. Vroeger waren het hoofdzakelijk windsurfers die we moesten redden. Vanaf 2000 zijn daar de kitesurfers bijgekomen en een vijftal jaar geleden de foilers.”

“Naast materiaalpech en persoonlijke kwetsuren na een ongelukkige valpartij, gebeuren de meeste interventies wanneer het weer drastisch veranderd. Dit is dan bijvoorbeeld wanneer er plotseling sterke wind opkomt of wanneer de wind compleet wegvalt. Voordeel is dat je op een jetski kan rechtstaan en je een goed overzicht hebt. De jetski’s zijn ook uitermate geschikt om beginnende watersporters van nabij te volgen en instructies te geven. Op die manier voelen ze zich niet alleen veiliger, maar kunnen ze bij moeheid of afdrijven meteen terug aan wal gebracht worden.”

Niet voor recreatief gebruik

“Veiligheid primeert dus boven alles en elke watersporter is zich hier ook bewust van want hier steekt heel veel moeite, tijd en geld in. Voor alle duidelijkheid: onze nieuwe jetski’s worden niet verhuurd en dienen niet voor recreatief gebruik.” (DM)