Surfers en watersporters beleven uitzonderlijke zomer op de Noordzee

“Misschien niet leuk voor iedereen, maar we beleven een uitzonderlijk watersportzomer. Wat betreft het aantal gespendeerde uren op zee werden records gebroken”, weet Frank Vanleenhove van het Knokse Surfers Paradise.

“De surfzomer begon al in april en mei, waar het uitzonderlijk koud was, maar we telden wel 30 dagen wind uit noordelijke richting met een kracht van meer dan 4 beaufort. Juni bracht warmer weer met toch 12 dagen dat er actie op het water mogelijk was. We waanden ons in Tarifa in Spanje wat de bijnaam heeft van ‘windhoofdstad van de wereld’”, aldus Frank Vanleenhove.

In juli werden alle records gebroken: de watersporters konden maar liefst 21 dagen de zee op, een absoluut record voor een doorgaans kalmere zomermaand.

“En augustus is nog niet eens halfweg, maar storm Antoni bracht bij mijn weten de grootste golven ooit naar onze kust. Ons meteostation op Surfers Paradise gaf pieken van 47 knopen, dat is 90 km per uur, terwijl de golven bij hoog water een hoogte van wel drie meter bereikten! Gelukkig was de wind iets uit het westen, anders ging het strand er nu heel wat korter op geworden zijn.”

Nooit geziene surftaferelen

“Meteen erna kregen we over onze hele kustlijn de golven binnen van de storm boven Noorwegen, deining die de hele Noordzee overstak om hier bij ons te zorgen voor nooit geziene, on-Belgische surftaferelen, zelfs zonder dat er wind te bespeuren viel!”

“Uiteraard hebben deze golven een uitermate positieve invloed gehad op de jongeren die wekelijks op surfcamp kwamen. Nat word je toch! En met een zeewatertemperatuur van om en bij de 18 gradenwas het soms warmer in zee dan aan wal.”

“Wat ons ook opviel als watersporter: het was opvallend dat wij meestal in het zonnetje met blauwe lucht op het water zaten. Terwijl we in het binnenland donkere wolken zagen waar de regen met bakken uit de lucht viel, hielden wij het op het strand helemaal droog.”