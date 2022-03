Surfer die zich aan boei in Koksijde vastklampte blijkt peddelaar te zijn

Bij de hulpdiensten liep donderdagavond rond 18.45 uur een melding binnen van een surfer in nood ter hoogte van de Dumontlaan te Koksijde. Een getuige meldde dat de surfer zich vastklampte aan een boei.

De politie was snel ter plaatse en kon meteen vaststellen dat er niemand in nood was en er dus ook geen reddingsactie gestart moest worden. Uiteindelijk bleek het ook niet te gaan om een surfer, maar iemand die in zee was gegaan met een ‘supper’, een soort surfplank maar waarbij men de plank voortbeweegt met een peddel. Daardoor kon de betrokkene op eigen kracht terug peddelen naar het strand. Er werd geen actie opgestart. (JH)