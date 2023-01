Supporters Alec Segaert schenken Younited Cycling1.000 euro

In café De Kluisberg overhandigde de supportersclub van Alex Segaert een cheque van 1.000 euro aan Younited Cycling. Eind oktober organiseerde de supportersclub een After Season Party in jeugdhuis ’t Skalul ten voordele van Younited Cycling Kortrijk waarvan Alec peter is.

Younited Cycling is een initiatief van het CAW Zuid-West-Vlaanderen dat strijdt tegen kwetsbaarheid op vlak van huisvesting, psychische gezondheid, welzijn, armoede of verslaving. Doel is de renners deel te laten uitmaken van een warm team waar inzet belangrijker is dan talent. Door het sporten kunnen de deelnemers hun zorgen even vergeten. Younited Cycling trekt er wekelijks op uit en elk jaar werken de leden naar enkele sportieve doelen toe zoals bijvoorbeeld Gent-Wevelgem Cyclo afgelopen jaar. Ook op vlak van materiaal zorgt Younited Cycling ervoor dat niemand in de kou blijft. Er wordt voorzien in fietsen, helmen en fietskledij. De steun van peter Alec Segaert en zijn supporters is dan ook heel welgekomen en wordt sterk op prijs gesteld door Younited Cycling. (MI/foto Frank)