Supermarkt Jumbo in Lauwe pakt uit met stunt tijdens Valentijnsperiode: “Wie met roze winkelmandje winkelt, maakt duidelijk dat hij/zij op zoek is naar een date”

Een leuke date, een romantisch etentje of misschien gewoon aangenaam gezelschap? Daarvoor hoef je vanaf nu niet meer te kijken in de richting van datingsites of apps op je smartphone. In Lauwe volstaat het enkel om te gaan winkelen in de Jumbo supermarkt.

Hippe, roze winkelmandjes maakten woensdag hun opwachting in de bekende supermarkt van de grensgemeente. Van een makeover van de winkel of een nieuwe huisstijl was geen sprake, van romantiek en vlinders in de buik des te meer. “Wie gaat winkelen met een roze winkelmandje, maakt duidelijk dat hij of zij op zoek is naar een date”, lacht Sebastien Sintobin (35).

Valentijn

De zaakvoerder van de supermarkt zit nooit om een stunt verlegen en probeert deze keer om een rol als Cupido te vervullen. “We hadden het concept in het verleden in het buitenland al eens gezien. Afgelopen week waren we onderweg voor een vergadering naar Nederland en in de wagen kwam dat terug naar boven als gespreksonderwerp. Het leek ons wel een leuk gebeuren met Valentijn in aantocht. Uiteindelijk zijn er nog steeds heel wat mensen die maar moeilijk aan de praat raken met anderen of die vooral op internet sociaal erg actief zijn. Boodschappen hebben ze allemaal nodig en door het dragen van een roze mandje is een eerste barrière alvast doorbroken.”

Blijver

Dat de actie meer dan een schot in de spreekwoordelijke roos was, bleek al snel toen de eerste berichten op sociale media verschenen. Van “vernieuwend en leuk” tot “dit is hoe marketing moet worden aangepakt, schitterend”, aan lofwoorden alvast geen gebrek. “Ah ja, het toont eens te meer aan dat Lauwe dan wel een kleine gemeente is, het leeft hier gewoon”, sluit Sebastien af. “Mensen taggen op Facebook meteen vrienden of kennissen en delen de berichten ook massaal. Hier heerst nog steeds een ons-kent-ons sfeer en dat helpt natuurlijk. Het is maar de vraag of zo een actie in een stad als Brussel hetzelfde effect zou hebben? Wij gaan er alvast geen einddatum op prikken. De roze winkelmandjes blijven gedurende de ganse Valentijnsperiode en dan gaan we nadien ook wel nog een geschikte toepassing vinden. Of we hopen op nieuwe koppeltjes door de mandjes? Zeg nooit nooit!”