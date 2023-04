Superfan Laurette (75) uit Oostende duimt opnieuw voor Wout Van Aert in Parijs-Roubaix: “Mijn chouchou gaat winnen”

Laurette Meyns uit Oostende kwam via ons in het nieuws als superfan van Wout van Aert. Ze sprak haar vurige wens uit dat hij de Ronde van Vlaanderen zou winnen en op het filmpje, opgenomen in het dagcentrum van WZC ’t Ponton, kwam er enorm veel reactie. Wout werd pas vierde in de Ronde en nu hoopt Laurette dat haar ‘chouchou’ Parijs-Roubaix zal winnen. Onze journalist zocht Laurette op in het dagcentrum van WZC ’t Ponton, waar ze op dinsdag- en vrijdagnamiddag verblijft.



“Pogacar was de sterkste in de Ronde en Wout had last van een knieblessure door een valpartij. Zondag krijgt hij een nieuwe kans om een monument te winnen en ik hoop dat hij het kan waarmaken. Ik zal zeker voor mijn tv zitten om te supporteren tot aan de aankomst op de piste. Vroeger volgde ik Wout van Aert als veldrijder, samen met mijn overleden man, Roger Verlaecke, die als technicus in Kursaal werkte.”

Samen Brabançonne zingen

“Nu volg ik het wielrennen samen met een buurman en vriend René Casier. Hij is ook renner geweest en heeft ooit Roger De Vlaeminck geklopt in de spurt. We missen geen enkele wedstrijd. Ik hoop dat Wout Parijs-Roubaix wint en dan zal ik rechtstaan en samen met hem de Brabançonne zingen. Mijn grootste wens is natuurlijk een ontmoeting met Wout, mijn groot idool. Dat zou een feest zijn. Ik zie mij al zitten voor tv, met een geel truitje, om te supporteren voor Woutje. Wout is de beste coureur van de wereld”, klinkt het bij superfan Laurette.