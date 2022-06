Sup Yoga in het Natuurdomein de Gavers Harelbeke: “Extra dimensie door water”

Yogaclub Inner-Yu van Nathaly Haezebrouck en de plaatselijke Zeil -en Surfclub Gavermeer organiseren deze zomer workshops en yogasessies op het water van het Gavermeer. Een van de sessies is Sup Yoga: yoga op een surfboard.

Yogalerares Nathaly Haezebrouck (35) ontdekte yoga geruime tijd geleden. “Mijn lichaam was uit balans en ik had last van fysieke pijn. Door yoga te beoefenen, merkte ik dat ik meer bewust werd van mijn lichaam en het beter begon te begrijpen. Het maakte vooral mijn lichaam sterker”, vertelt Nathaly, die besloot een opleiding instructeur te volgen om haar beoefening te verdiepen.

Inner-Yu

“Het was helemaal niet de bedoeling om les te geven maar al snel is in 2019 ‘Inner-Yu’ ontstaan. Mijn yoganaam betekent ‘jouw innerlijke jij’. Ik geef ondertussen zes vaste lessen op de mat in Zwevegem, Staden en Ronse.”

Het effect van yoga is zoveel groter op het water

Vorige zomer volgde Nathaly een initiatie suppen in de Gavers. “Suppen is met een board en peddel over het water glijden. Een sup yogaboard is een vrij brede plank die gemaakt is van zachter materiaal dan een gewone surfplank en daar heb je genoeg ruimte op om yoga op te beoefenen”, legt Nathaly uit.

“Het is een combinatie van twee sporten en kan zeer ontspannend zijn: een aangename beleving, zalig om te doen. Het water zorgt voor een extra dimensie en het effect van yoga is zoveel groter op het water.”

Vogels om je heen

Van het een kwam het ander.

“De verantwoordelijke van de surfclub vond mijn idee om als yogalerares sup yoga aan te bieden geweldig en wilde het met het bestuur proberen. Uiteindelijk gingen we vorig jaar van start met een aantal workshops en sessies. Het was een groot succes, na een week was de eerste maand al volgeboekt”, vertelt Nathaly, die hulp kreeg van haar partner David Carton.

“Mensen doen ontspannen is heel mooi om te zien. De deelnemers bloeiden open na het hele coronagebeuren en konden vrij zijn. Geen afleiding op het water, zalig bewegen in de natuur op het meer met vogels om je heen”

Dit jaar wordt sup yoga wat groter. “We voorzien 38 sessies. De workshop leert je alles, de techniek van suppen, rondpeddelen op het water tot yoga op je plank. Suppen bij zonsondergang kan zeker ook.” Een thema-avond kan op woensdag en yogales op zondagmorgen.

“Het is een ware beleving, er echt eens tussenuit zijn waar niemand je kan storen en waar ook het groepsgevoel naar boven komt”, aldus Nathaly. “Het is me een waar genoegen om deze activiteiten te mogen organiseren en de mensen een echte superbeleving te bezorgen die ze nooit vergeten.”

www.inneryu.be