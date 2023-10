Sunshine werd van straat gered door non en zoekt nu warme thuis

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij de Pandora Stichting. Zij zoeken een thuis voor Sunshine, een klein labradormix teefje van ongeveer twee jaar oud.

“Afgelopen zomer liep Sunshine zomaar voor de auto van een Roemeens nonnetje de straat o p“, vertelt Desiree Beulen van de Pandora Stichting. “Ze kon nipt remmen en zag het voormalige baasje van het hondje snel in zijn auto springen. De lieve dame bracht de gedumpte hond tot bij ons.”

Hartendief

In het dierenasiel stal ze meteen alle harten. “Ze is verzot op knuffels en springt bij iedereen op de arm die haar die wil geven”, lacht Desiree. “Ze is heel actief en speels, maar ook erg zorgzaam en voorzichtig met kleinere honden of kinderen. Zelfs voor katten is ze vriendelijk.”