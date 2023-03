Sunny I, jongste keizer van het land, aangesteld op Meense stadhuis

Een bonte bende vulde zaterdag in de vroege namiddag het stadhuis van Menen. Sunny I, ’s lands jongste carnavalskeizer, én prins Kurtje I werden er officieel aangesteld. Een feestelijke bedoening, al spaarden beiden de al dan niet terechte kritiek voor het stadsbestuur niet.

“Een carnavalist in hart en nieren die alles in de strijd gooide om zijn droom waar te maken”, omschreef schepen van Evenementen Kasper Vandecasteele (Vooruit) Sunny Kumar. Zaterdagmiddag werd de Menenaar aangesteld tot carnavalskeizer.

Met zijn 33 jaar is Sunny I de jongste keizer van ons land. Het was in 2012 dat hij zijn tweede prinsentitel haalde, het jaar waarin Geert Dutoit zich tot keizer kroonde. Die besliste nu zijn keizerschap af te staan zodat Sunny de titel kan dragen. “In de eerste 44 jaar zal ik die titel niet afgeven – of ik moet al doodvallen”, vertelde hij. “Ik beloof alvast dat ik het Meense carnaval zal promoten, in West-Vlaanderen, maar ook ver daarbuiten.”

Naast Sunny I kreeg ook Kurt Verheecke officieel zijn cape en steek. Prins Kurtje I zorgde er mee voor dat op 4 februari voor het eerst sinds lang nog een echte prinsverkiezing was. Jeannick Clauw dolf het onderspit, maar beloofde nu al er volgend jaar opnieuw voor te gaan, ter ere van zijn overleden vader. Sunny maakte van de gelegenheid gebruik om zijn keizerroosje Xena Van Gampelaere aan te stellen.

Feestelijk gebeuren, al verstomde het feestgedruis even toen zowel de prins als de keizer hun zeg deden. Normaal een ludieke sneer naar het stadsbestuur, maar nu onverbloemde felle kritiek. Prins Kurtje I wees onder meer op het carnavalsgebeuren zelf: “Het is tijd dat het confettiverbod wordt opgegeven”, klonk het onder meer. “Bovendien zou de stad ook mogen kijken voor een opslagplaats voor de Meense carnavalisten.”

Ook Sunny I trok fel van leer. “Ik weiger erop toe te zien hoe het carnaval tenonder wordt gebracht door personen die er het reilen en zeilen niet van kennen. De vier Meense verenigingen moeten de handen in elkaar slaan en de verkiezing zélf organiseren. Zo moet er ook weer plaats zijn voor de verkiezing van een kinderprinsenpaar.”

Scherpe bemerkingen die het stadsbestuur wat groen deden lachen. Het stadsbestuur en de dienst Evenementen en diens Communicatie werkten zich de voorbije jaren uit de naad voor het carnaval. Zo was er de organisatie van Carnaval Solar. Het evenement flopte, maar de stad trok heel wat geld uit om de carnavalisten te ondersteunen. De kritiek zorgde toch voor een schaduw op het feestgedruis. (JD)