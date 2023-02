Sükrü Taskin (23) coördineert solidariteitsactie na zware aardbevingen in Turkije en Syrië: “Ik moest iets doen”

Na de zware aardbevingen in het zuidoosten van Turkije en noordwesten van Syrië in de nacht van zondag op maandag is de ravage in de streek enorm. Volgens VRTNWS staat de voorlopige slachtoffersbalans op meer dan 5.000, er zouden zo’n 23 miljoen mensen getroffen zijn. Internationale hulporganisaties als Artsen Zonder Grenzen en het Rode Kruis zijn al ter plekke. Het Belgische B-FAST-team trekt eind deze week naar de rampstreek. In Kortrijk heeft Sükrü Taskin (23) een solidariteitsactie op poten gezet. Hij verzamelt kleding en geld om naar het rampgebied te sturen.

Momenteel zijn duizenden reddingswerkers in het zuidoosten van Turkije en noordwesten van Syrië druk in de weer zijn om de slachtoffers van de aardbevingen vanonder het puin vandaan te helpen. Internationale hulporganisaties springen in de bres, maar ook lokaal wordt meer dan een handje toegestoken. In Kortrijk zag Sükrü Taskin (23), student opvoeder-begeleider aan VIVES met roots in Midden-Turkije, het nieuws over de aardbevingen pas maandagmiddag. “Ik zat op school, en wist niet wat me overkwam”, vertelt hij.

“Ik kon me plots totaal niet meer concentreren. Ik ben zelf van Emirdag, een kleine stad in het centrum van Turkije, en heb geen vrienden en familie in de getroffen gebieden. Toch wist ik meteen dat ik iets moest doen om de mensen er te helpen.”

Koud in Turkije

Maandagavond voegde Sükrü meteen de daad bij het woord. Als West-Vlaamse coördinator van een solidariteitsactie vanuit de Belgisch-Turkse gemeenschap riep hij op Instagram op tot de inzameling van kledij. “Het is nu enorm koud in Turkije. Mensen zullen kleren nodig hebben. Wij verzamelen alles wat meteen ‘draagbaar’ is. Van Truien tot T-shirts, broeken, jassen, laarzen en schoenen. Ook dekens zamelen we in.”

“Ik heb ondertussen ook een rekeningnummer geopend waar mensen geld op kunnen storten. Dat is sneller dan het sturen van kledij” – Sükrü Taskin

Sükrü reed gisterenavond laat nog naar Zele, een gemeente in Oost-Vlaanderen. Daar doet de Eyyub El-Ensari Moskee in de Zwaanstraat momenteel dienst als opslagplaats voor materiaal dat naar het rampgebied in Turkije en Syrië gebracht moet worden. “Turkse vrachtwagens die in België goederen leveren, maar normaal leeg zouden terugkeren, worden nu met warme kleren en andere zaken gevuld”, weet Sükrü. “Ik kreeg al heel wat reactie op mijn Instagram-video, die al veel geliked en gedeeld is geweest. We kregen uiteraard veel donaties binnen van Turken, maar ook van Marokkanen en Belgen. Echt hartverwarmend.”

Momenteel wacht Sükrü op de komst van nog meer vrachtwagens die naar het rampgebied kunnen rijden. “Ik heb ondertussen ook een rekeningnummer geopend waar mensen geld op kunnen storten. Dat is sneller dan het sturen van kledij, want daar zullen de slachtoffers in Turkije nog meer dan een week op moeten wachten. Er hebben ook al een paar bedrijven laten weten dat ze willen helpen. Alle hulp is sowieso welkom.”