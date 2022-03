Succesvolle taartenbak voor Oekraïne in Poelkapelle

De actie ‘Taarten voor Oekraïne’, op het getouw gezet door Olena Zelinska (Oekraïense), haar echtgenoot Patrick Van Beneden uit Poelkapelle en Grietje Brusselle, Bea Bentein en Ignace Thoma werd vrijdag een groot succes.

Ook de ouderraad hielp mee om de taartminnaars te bedienen. Olena Zelinska bakte, met de vele helpende handen, de recepten en taartvormen van de Oekraïense Dinara Kasko, een Oekraïene meisje dat hobbybakker is.

Tekeningen

Olena bekommert zich om haar in Oekraïne wonende dochter en familie. Ook Antonina Blinkova (29) en haar zoontje Yehor Sharipoc (9), die in Oekraïne een kapsalon had aan de rand van de militaire basis en naast de luchthaven van Boryspil, tekende present.

Zij hebben nu onderdak gevonden in het gezin Hans Six en Conny Dequeecker in de Stadensteenweg in Poelkapelle. Antonina zoekt werk om niet blijvend van het gastgezin afhankelijk te zijn. Nog dit: tekeningen van de schoolgaande jeugd op tafel deden dienst als onderleggers.