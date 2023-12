Succesvolle netwerkavond versterkt samenwerking binnen intergemeentelijk Huis van het Kind Pittem, Meulebeke, Ruiselede en Wingene

Om de samenwerking en uitwisseling tussen de partners te versterken, organiseert het Huis van het Kind jaarlijks een netwerkmoment. Huis van het Kind Pittem nam onlangs de organisatie op zich. Er worden ook nog nieuwe, lokale partners gezocht.

Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties en diensten die zich inzetten voor het welzijn van kinderen en gezinnen. Sinds 2019 bundelen de gemeenten Meulebeke, Pittem, Ruiselede en Wingene de krachten om ouders met vragen over opvoeden en opgroeien te kunnen helpen of door te verwijzen naar de juiste organisaties. Het Huis van het Kind is er voor alle kleine en grote kinderen, hun ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken.

Om het samenwerkingsverband te versterken en de dienstverlening nog beter af te stemmen op de noden van de kinderen en gezinnen, zoekt het Huis van het Kind Meulebeke, Pittem, Ruiselede en Wingene nieuwe, lokale partners. Het intergemeentelijke Huis van het Kind werkt samen met onder andere kinderopvanginitiatieven, scholen, Gezinsbonden, CLB en zelfs huisartsen, gynaecologen en apothekers. “Iedereen die zich inzet voor een betere toekomst voor kinderen en gezinnen in onze regio is welkom”, zegt Sara Kesteloot, brugfiguur en aanspreekpunt Huis van het Kind Meulebeke.

Meerdere thema’s

“Tijdens de laatste netwerkavond vonden er voorstellingen plaats over de thema’s meertaligheid binnen de vereniging/organisatie, menstruatie-armoede en schaamte, rouw en verlies en vrijetijdsactiviteiten. De voorstellingen zijn telkens gericht op het delen van kennis, ervaringen en best practices. Zo geven we onze partners de kans om nieuwe, creatieve inzichten te krijgen en ideeën uit te wisselen”, vertelt Lisa Karimjee, aanspreekpunt van het Huis van het Kind Pittem.