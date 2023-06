Succesvolle expo in woonzorgcentrum Emmaüs

Woonzorgcentrum Emmaüs in Poperinge pakte onlangs uit met Expo Emmaüs en dat werd een groot succes. De Woensdagkunstenaars komen wekelijks samen om creatief aan de slag te gaan en ze stelden nu ook tentoon. Bewoner en kunstschilder Trees Billiet schonk een schilderij weg via een tombola ten voordele van een extra activiteit voor de bewoners.

“De expo was een groot succes. Van zodra de deuren open waren, was er continu volk aanwezig. De kunstenaars waren ook heel trots op hun werken die ze tentoonstelden. Voor hen en ons was het jammer dat door beperkte ruimte er een selectie gemaakt moest worden”, zegt Stijn Rooze van wzc Emmaüs.

Tombola

“We voelen dat dit initiatief geliefd werd door onze eigen bewoners, maar ook door de buurt. We denken daarom om dit eventueel één à twee keer per jaar te organiseren, misschien zelfs door het volledige gebouw in plaats van enkel in de cafetaria. De tombola omvatte zes werken. Deze werden allen verloot door Trees. De winnaars zijn bekend en de hoofdprijs kon ze onmiddellijk overhandigen. Met de tombola werd een bedrag van 685 euro verzameld. De wens van Trees was om hiermee onder andere een speciaal optreden te organiseren voor de bewoners. Dit wordt gepland in september.”