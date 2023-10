Succesvolle elfde editie van Vredeszoektocht

Al voor de elfde keer pakten Danny Vanacker, Marcel Malengier en Mieke Degryse uit met de Vredeszoektocht. Die bestond opnieuw uit twee delen. Voor de fotozoektocht schreven 289 deelnemers zich in en voor de Vredeszoektocht zelf gingen 294 speurneuzen op zoek, wat het totaal op 583 deelnemers brengt. Die deelnemers werden ook nu weer in drie verschillende categorieën onderverdeeld: de fotozoektocht, de deelnemers uit de gemeenten Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke en de deelnemers uit andere gemeenten. In OC Den Tap in Langemark vond de prijsuitreiking plaats. Op de foto zien we de winnaars en organisatoren met van links naar rechts Marcel Malengier, Laura Carrein, Filip Landuyt, Georges Vandromme, Rony De Grave, Marc Cornette, Christel Baert, Mieke Degryse en Danny Vanacker. (foto RB)