Succesvolle benefiet in Happy Dog voor triatlete Nel: “Dankzij deze handbike ben ik weer een stuk zelfstandiger”

Tien maanden geleden kwam triatlete Nel Coulier (39) uit Oostende lelijk ten val. De gevolgen waren verschrikkelijk. Na drie maanden viel het zware verdict. Nel is blijvend verlamd aan de onderste ledematen. Kranig als ze is, blijft ze vechten om, in een rolstoel, een normaal leven te leiden. Ze krijgt veel steun van familie en vrienden, die zaterdag massaal op de afspraak waren op een benefiet voor de aankoop van een handbike.

“Ik probeer zoveel mogelijk te genieten van de kleine dingen”, vertelde Nel ons tijdens de succesvolle benefiet die haar schoonouders, Charles Noppe en Sonja Lancsweert, haar triatlonclub 12 Beaufort en hondenclub Happy Dog voor haar op het getouw hebben gezet. Het doel was geld inzamelen voor de aankoop van een handbike, waarmee Nel weer wat meer zelfstandigheid zal verwerven.

Rug gebroken

“Tijdens een mountainbike toertocht in Handzame, waar ik samen met mijn vriend Geert en de clubmakkers van 12 Beaufort aan deelnam, ben ik van een metalen brugconstructie zwaar naar beneden gevallen. Daarbij heb ik mijn rug gebroken. Ik had meteen geen gevoel meer in mijn benen. Ik werd met de ambulance naar AZ Delta in Roeselare gebracht, waar ik de eerste dagen op Intensive Care verbleef. Na twee weken opname in het ziekenhuis, ben ik overgebracht naar het revalidatiecentrum van UZ Gent, waar ik negen maanden lang een intensieve training volgde. Deze training wordt sinds twee weken, elke ochtend verdergezet in het BZIO in Oostende. Nu word ik gebracht door mijn vriend Geert, maar ik hoop er binnenkort zelf met de handbike naartoe te kunnen rijden.”

Andere woning

“Momenteel wonen we nog in onze huidige Bel-etage woning aan de Eikenlaan, die te koop is. Over enkele maanden verhuizen we naar een meer geschikte woning zonder trappen. Er moeten wel nog enkele aanpassingen gebeuren, maar dat komt ook in orde. Ik krijg veel steun van mijn familie en ik heb een goede vriendenkring. Ik hou van het leven en ik ben geen opgever. Ik moet erdoor. Ik kijk naar de toekomst en er zijn nog veel dingen die ik wel kan. Voor mijn ongeval was ik audiologe. Ik hoop in de toekomst mijn job halftime te hernemen. Dankzij deze benefiet in Happy Dog kreeg ik een handbike ter beschikking en ben ik straks ook een stuk zelfstandiger. Ik zal kunnen gaan kijken naar het tafeltennis van mijn partner Geert!”

Ik kijk naar de toekomst en er zijn nog veel dingen die ik wel kan

Zeer dankbaar

“ In elk geval dank ik de organisatoren van de benefiet en alle mensen die kip met friet kwamen eten of afgehaald hebben. Ook de vele mensen die zomaar gedoneerd hebben, zitten voor altijd in mijn hart. Bedankt!”

Charles Noppe, de schoonvader van Nel, nam het initiatief voor de benefiet. “Na haar ongeval had Nel behoefte aan een handbike om zich beter én sportiever te kunnen verplaatsen. Na een kleine rondvraag in haar vriendenkring, de triatlonclub en de volleybalclub en ook in onze kennissenkring, vonden we veel mensen bereid om mee te helpen aan de benefiet. Het doel was de aankoop van een handbike voor Nel. Maurice Calcoen van hondenclub Happy Dog had al een succesvolle benefiet georganiseerd en hij was meteen bereid om met ons in zee te gaan. De reacties waren enorm.”

Warme sympathie

“In totaal hebben 350 mensen positief gereageerd en een bestelling gedaan. Uiteindelijk moesten we de mensen in twee shiften laten eten en een extra afhaaldienst organiseren. Opvallend was de warme sympathie tijdens de benefiet, die opgevrolijkt werd door een optreden van muziekgroep Melo uit Koekelare. In naam van Nel en alle medeorganisatoren van de benefiet: dank u wel!”

Nel steunen, kan nog altijd op rek.nr. BE88973432106641