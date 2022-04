Succesvol ontbijt voor nieuwe inwoners Hooglede

Alle nieuwe inwoners van Hooglede, Gits, Sleihage en De Geite werden uitgenodigd voor een ontbijt in De Oude Melkerij.

De opkomst was groot want velen onder hen werden twee jaar geleden al uitgenodigd. Door de coronamaatregelen werd het ontbijt meermaals uitgesteld. “We hebben geen moment getwijfeld om te komen omdat het zo’n tof initiatief is. We wonen ondertussen al een kleine drie jaar in Sleihage en we appreciëren het enorm dat we nog altijd welkom zijn. Ondertussen zijn we niet meer zo nieuw in de gemeente”, vertellen Eveline Reheul en Stijn Heydens. Ook dochter Hanne is enthousiast over de verhuis.

“Mijn ouders wisten al een tijdje dat ze zouden verhuizen dus ik ging ervoor al naar school in Hooglede en ik ga er ook naar de Chiro. Voor mij was de aanpassing dus niet zo groot. Ondertussen ben ik het al goed gewend en voor de jeugd is er veel te beleven in de gemeente”, klinkt het bij Hanne. “We hebben nog geen moment spijt gehad van onze keuze om te verhuizen. De mensen hier zijn gemoedelijk en vriendelijk. We kozen voor een rustige, landelijke omgeving en hebben ons dit nog geen moment beklaagd”, aldus het koppel uit Sleihage. (EVG)