Subsidie voor verbinding van het Regenboogpark met de esplanade en Het Pand: van vlak grijs naar verbindend groen

De stad haalde de maximale subsidie van 500.000 euro binnen voor de duurzame verbinding van het Regenboogpark met de esplanade en Het Pand. Meer dan de helft van de bestaande grijze esplanade wordt afgebroken en vervangen door een groene, glooiende helling. Op die manier zullen zwakke weggebruikers nog makkelijker hun weg vinden van de gratis randparkings naar de diverse belevingsclusters en het commerciële hart van de stad.

VLAIO, het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen, was helemaal overtuigd door de motivatienota van de stad en besloot de maximale subsidie van 500.000 euro aan dit project toe te kennen. De verouderde trappartijen die het Regenboogpark met de Esplanade en Het Pand verbinden, vormen op dit moment een visuele en fysieke blokkade. Daarom worden ze vervangen door een aangename groene helling die zwakke weggebruikers uitnodigt richting het centrum.

Met de voltooiing van dit project slaagt de stad erin om vanaf de Ring en de gratis randparkings een ononderbroken groene verbinding te leggen met het kernwinkelgebied. “Zo verbinden we de vele voorzieningen in het centrum voor jeugd, cultuur, sport en dienstverlening op een duurzame wijze naadloos met het commerciële centrum. Het gaat hier om de laatste fase uit het masterplan Waregem-Zuid. De eerste fase was de start van de aanleg van de Zuidboulevard in 2012 en de tweede fase de hernieuwbouw van winkelcentrum Het Pand in 2021”, klinkt het bij het Waregems stadsbestuur.

Het Regenboogpark

“Wat we vroeger de ‘Stadionvijvers’ noemden, is ondertussen effectief uitgegroeid tot een aantrekkelijk Regenboogpark. Het park vormt steeds vaker het decor van evenementen en brengt verschillende doelgroepen samen. Het Regenboogpark zal met de groene helling ook naadloos aansluiten op het nog te realiseren cultuurcafé bij cc De Schakel.”

Vergroening en ontharding van het centrum

De stad zet al jaren in op duurzaamheid en ontharding. “De aanleg van deze groene helling past perfect in dat plaatje. Het Regenboogpark werd de voorbije jaren al flink uitgebreid met de ontharding van de ‘oude Schakelstraat’ en op dit eigenste moment wordt de parking op het einde van de Schakelstraat omgetoverd tot een groene, rustgevende stadstuin.”

Timing en financiering

Voor dit project werd een studiebureau aangesteld en er vond al een opstartvergadering plaats. “In de eerste helft van 2023 zou het eerste ontwerp op tafel moeten liggen, zodat we eind 2023 richting aanbesteding kunnen gaan. De werken zouden afgerond moeten zijn tegen eind 2024, uiterlijk halfweg 2025. De kostprijs wordt geraamd op 1,4 miljoen euro”, aldus het stadsbestuur van Waregem.