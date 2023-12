Subsidie voor renovatie van twee doorgangswoningen in Beernem

In september 2023 diende de gemeente Beernem een subsidieaanvraag in bij de Vlaamse overheid voor de renovatie van twee van haar vijf doorgangswoningen. Dat zijn woningen waar mensen die plotseling dakloos worden terecht kunnen in afwachting van een structurele oplossing voor hun woonprobleem.

“Het gaat om woningen in de hoveniersstraat in Sint-Joris. Deze panden kunnen een renovatie gebruiken en daarom hebben we een subsidieaanvraag ingediend bij de Vlaamse overheid. Op 23 december kregen we het nieuws dat de Vlaamse regering ons 49.792,22 euro toekent, zodat wij deze woningen kunnen renoveren. De gemeente zelf legt ook nog eens 70.000 euro bij”, vertelt schepen van Sociaal Beleid Vicky Reynaert (Vooruit).