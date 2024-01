Subsidie van bijna 245.000 euro voor Izegemse noodwoningen

Vlaams minister van wonen Matthias Diependaele kent een subsidie van 244.630 euro toe aan de stad Izegem. Met die subsidie zal de stad vier extra noodwoningen realiseren.

Schepen van wonen Tom Verbeke: “Een noodwoning wordt ingezet om mensen op te vangen in bepaalde crisissituaties, bijvoorbeeld na een woningbrand, familiaal geweld, een uithuiszetting of bij een niet voorziene dakloosheid. Door deze subsidie kunnen we vier extra noodwoningen creëren waar mensen tijdelijk kunnen verblijven tot er een duurzame oplossing is gevonden. Dat brengt het totaal aantal noodwoningen in Izegem op 21.”

“Met de subsidie kunnen we een pand in de Meiboomstraat renoveren waar de stad al eigenaar van is”, vertelt directeur van de Woondienst Benoit Sintobin. “In het pand zijn vier appartementen, die telkens over twee slaapkamers beschikken en geschikt zijn voor zowel kleine (eenouder)gezinnen, koppels, als alleenstaanden. Bedoeling is om er hoogwaardige, duurzame noodwoningen te realiseren die voldoen aan de strengste kwaliteits- en veiligheidsnormen. Bovendien komt er een aangepast gelijkvloers appartement, dat ook voor minder mobiele mensen toegankelijk is.”

Helft subsidie, helft stad

“De renovatie van de woningen wordt geraamd op 488.000 euro. De helft daarvan zal betaald worden met de subsidie. De stad zal de andere helft investeren. De werken zullen voor het grootste deel uitgevoerd worden door Wonen en Werken, het werkervaringsproject van de Woondienst”, besluit schepen Tom Verbeke.