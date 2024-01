Stuurgroep dementievriendelijk Brugge stelt vernieuwde dementiewijzers voor

De stuurgroep dementievriendelijk Brugge stelde zopas bij Foton, Expertisecentrum Dementie, de vernieuwde dementiewijzers voor.

De dementiewijzer biedt heel wat tips in het omgaan en communiceren met mensen met dementie, en bevat daarnaast informatie over waar je als persoon met dementie of als mantelzorger terechtkan voor specifieke vragen, ondersteuning, opvang en zorg in regio Brugge.

“De vernieuwde dementiewijzers zijn in een eenvoudiger taal opgesteld en dus nog laagdrempeliger en dementievriendelijker”, aldus Heidi Delameillieure van de stuurgroep.

De dementiewijzer is gratis te verkrijgen bij Foton, Biskajersplein 2 in Brugge – 050 44 67 93.