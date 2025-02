Stuur nog eens liefdesbrieven in De Grote Post

Cultuurhuis De Grote Post pakt dit jaar uit met een warme Valentijnsactie. Vanaf donderdag 13 februari kunnen romantici gratis een exclusieve set postkaarten met het thema liefde én De Grote Post ophalen. Een nostalgische knipoog naar de tijd dat het gebouw een echt postkantoor was.

Hoewel het iconische gebouw al even geen postkantoor meer is, blijft het een plek waar iedereen samenkomt. Soms lopen er nog altijd mensen binnen om brieven te versturen. Dit jaar houdt De Grote Post die traditie in ere met een unieke set van vijf liefdeskaarten.

De postkaarten bevatten een knipoog naar het gebouw en uiteraard de liefde. Denk aan quotes als ‘In de foyer van mijn hart ben je altijd welkom’ en ‘Als ik jou zie draai ik helemaal door.’ Deze exclusieve postkaarten zijn vanaf donderdag 13 februari tijdens de openingsuren van De Grote Post verkrijgbaar. De set is gratis, maar wees er snel bij, want op is op. (HH)