Stukje groen kleurt betonnen woestijn in Westmolenstraat

Sinds vorige week ligt een stukje (kunst)groen op de parking van de Westmolenstraat. Onder een mild lentezonnetje, met een aperitief binnen handbereik, werd het groene tapijt door enkele buurtbewoners ingepalmd.

Toch wat verbaasde blikken bij buurtbewoners toen de stedelijke diensten vorige week op de parking van de Westmolenstraat enkele vierkante meters kunstofgras bevestigden. Met daarop twee zitbanken, bloembakken, een infobord en een brievenbus.

Enkele uren later profiteerden enkele bewoners van de eerste mooie lentezon om er wat te keuvelen. Gespreksonderwerp was uiteraard hoe zij de ontharding van het asfaltplein voor hun deur zien gebeuren. De ontharding van de Westmolenstraat (2.500 vierkante meter) kwam tijdens de vorige gemeenteraad aan bod na een interpellatie van Kristof Vandamme (CD&V).

Inspraak

In de loop van volgend jaar wil de stad immers starten met de uitbraak van de nutteloze asfaltvlakte. Er wordt nagedacht over hoe de vergroening van het plein er moet uitzien. De buurtbewoners kregen inmiddels een brief in de bus waarbij hun mening wordt gevraagd omtrent de nieuwe groene toekomst van de Westmolenstraat. Ze kunnen daarbij enkele vragen invullen en de brief deponeren in de bus die prijkt op het stukje kunstgras.

Het inrichtingsplan wordt opgemaakt door Intercommunale Leiedal. Maar de stad wil de buurtbewoners alvast de kans geven om met hun eigen plannen naar buiten te komen. Op deze manier willen de Wervikse beleidsmakers dat het vergroeningsproject een echte meerwaarde betekent voor de buurt.

Komende zaterdag is er van 14 uur tot en met 17 uur een bevolkingsmoment op het plein zelf. Begin juli wordt dan tijdens een infomarkt een schetsontwerp aan de bewoners voorgelegd.

(LVW)