Studio West lanceert herbruikbare geurkaarsen: “Kaars in potje wordt later beker, mok of tas”

In conceptstore Studio West in Lo zijn herbruikbare geurkaarsen te koop. Lisa Veramme bedacht het concept omdat ze vaststelde dat veel geurkaarsen eenmaal opgebrand niet meer worden gebruikt.

“Geurkaarsen zijn populaire en toegankelijke cadeaus, dat merk ik in mijn winkel”, zegt Lisa Veramme die sinds december 2020 conceptstore Studio West in Lo uitbaat. “Ze zijn ideaal om je huis wat gezelliger te maken tijdens de koude winterdagen. Maar wat doe je met het potje als de geurkaars op is? Veel geurkaarsen worden na het opbranden niet meer gebruikt. Dat vind ik jammer in een wereld die altijd maar duurzamer wordt.”

Uniek concept

Dus ging Lisa Veramme aan het nadenken en bedacht ze de MOK•KE. Ze werkt daarvoor samen met Lichter, lasersnijden & -graveren uit Kortemark en Fill Fire uit Gent. “Het is een uniek concept waarbij de geurkaars na het opbranden wel nog kan gebruikt worden als beker, mok of tas”, legt ze uit. “Er zijn verschillende mogelijkheden. Zo kan de beker worden gevuld met koolzaadwas, een duurzamer variant van de gewone was. Eenmaal de geurkaars op is, kan je die opnieuw vullen of kan je er na een afwasbeurt bijvoorbeeld lekkere chocolademelk, soep of koffie uit drinken. ”

“De beker zal te verkrijgen zijn in diverse kleuren en met verschillende West-Vlaamse quotes zoals ‘k zie je geirn, snelle mokke, oed je kloek, machtig vromens of tope one team. Er is keuze uit twaalf quotes”, geeft Lisa nog mee. “We zullen ze ook aanbieden in cadeausets.”

Naast geurkaarsen, kan je in Studio West ook terecht voor wenskaarten, boodschappentassen en stickers met West-Vlaamse quotes, juwelen, droogbloemen en andere decoratieartikelen.

De conceptstore bestaat nu bijna een jaar. “Het was een uitdagend maar leuk eerste jaar”, blikt Lisa tevreden terug. “Ik ben opengegaan in volle coronatijd en heb nog niet veel anders gekend. Door corona moet je je telkens flexibel en creatief opstellen met de nieuwe regels om je zaak te doen blijven draaien.”

sociale media

“De voorbije zomer was de leukste periode”, zegt Lisa. “Mensen gingen weer volop weg, ze waren goedgezind en hadden veel cadeautjes nodig. De klanten mochten ook hun mondmasker afdoen en zo kon ik hen eindelijk herkennen. Ik hoop dat deze sfeer snel terugkeert!”

“Ik merk ook heel hard de invloed van sociale media”, besluit Lisa Veramme. “Hierdoor bereik ik veel meer mensen dan enkel het centrum van Lo. Dat merk ik als klanten zeggen dat ze een halfuurtje gereden hebben om mijn winkel te bezoeken. Ik hoop dat ik nog vele jaren zo kan verder doen, want ik jeun me enorm en heb nog heel wat ideeën.”

Meer info: Info: www.complimentbylisa.com. Facebook @complimentbylisa Instagram @complimentbylisa en @studiowest.conceptstore.