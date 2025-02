Studio West denkt aan koppels en singles op Valentijn: “We proberen altijd een West-Vlaamse touch te geven aan onze producten”

Wie op zoek is naar een origineel en bovendien eetbaar cadeautje voor Valentijn, is bij conceptstore Studio West in Lo aan het juiste adres. Daar zijn chocoladerepen en harten van hazelnotenchocolade met West-Vlaamse quotes te koop. Wie nog een lief zoekt, kan op vrijdag 14 februari naar Hof Ter Daele in Beauvoorde voor de derde editie van Table d’Amis.

Wat dacht je van een chocoladereep of een hart van hazelnotenchococlade met daarop de tekst machtig vromens, je ziet goud weird, ‘k zie je geirn of een andere West-Vlaamse quote om op Valentijn aan je geliefde te geven? Die liefdevolle lekkernijen zijn te koop in conceptstore Studio West in Lo. Voor de creatie ervan ging Studio West in zee met Chocolaterie Ledoux uit Langemark-Poelkapelle en patissier Stephan Destrooper uit Koksijde. “We werken al enkele jaren met hen samen”, zegt uitbaatster Lisa Veramme. “We proberen altijd een West-Vlaamse touch te geven aan de producten die we verkopen. Dat is een beetje ons concept.”

Studio West denkt trouwens niet alleen aan de koppels, maar ook aan de singles. “Op Valentijn vindt in Hof Ter Daele in Beauvoorde al voor de derde keer Table d’Amis plaats”, zegt Lisa Veramme. “Het is een evenement voor singles die Studio West samen met zaakvoerder Didier van Hof Ter Daele organiseert. Tijdens een walking dinner met vijf gangen en een messageparty met dj Robin krijgen singles op een ontspannen manier de kans om elkaar beter te leren kennen. Er zijn al 72 inschrijvingen, een succes. Maar er is nog plaats.”