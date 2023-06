Studio Kontrabas is klaar voor een nieuwe en laatste editie: “Maar we denken nu al na over een nieuw concept”

Eind dit jaar organiseren Ward, Pieter-Jan, Tom, Bram, Bert en Kevin opnieuw een editie van Studio Kontrabas, de radiomarathon in het kader van de Warmste Week. “We zijn nog aan het nadenken hoe ons concept er na dit jaar kan uitzien.”

Vorige vrijdagavond trakteerde Studio Kontrabas met drankjes, braadworsten en uiteraard ook muziek voor iedereen die een steentje had bijgedragen aan de laatste editie in 2022, die toen werd georganiseerd in de loods Schotte.

De kern maakte bekend dat de vierdaagse in totaal 27.978,60 euro opleverde voor de Warmste Week en in het bijzonder het Kinderkankerfonds en de West-Vlaamse voedselbanken. Ze hadden ook nog ander nieuws: eind 2023 zal er voor de laatste keer een radiomarathon georganiseerd worden in het teken van de Warmste Week.

Sinds 2015 een vaste waarde

In 2015 maakte Ingelmunster kennis met Studio Kontrabas. Toen werd voor de eerste keer 72 uur non-stop live radio gemaakt in samenwerking met radio IRO uit Izegem. Door de medewerking van heel wat Ingelmunsterse verenigingen, sponsors en sympathisanten werd toen iets meer dan 18.000 euro ingezameld. Een bedrag dat alle verwachtingen oversteeg.

Studio Kontrabas schiet eind dit jaar nog eens voluit uit de startblokken. Mories Verhaest verkoopt nu al wenskaarten voor Studio Kontrabas. © FODI

De jaren daarop won Studio Kontrabas heel snel aan populariteit, met als absolute hoogtepunten de editie in 2018 op het binnenplein van het kasteeldomein en 2019 toen er een recordbedrag van maar liefst 57.438,55 euro werd opgehaald.

Na zeven edities staat de teller op liefst 208.766,98 euro en daar komt eind dit jaar nog een flinke schep bovenop

“We zijn ontzettend dankbaar voor de afgelopen jaren en hebben dit alleen maar kunnen doen door de steun van zoveel mensen die elk op hun beurt een belangrijk deeltje zijn geworden van Studio Kontrabas”, zegt de kern. “Uiteraard zijn we ook heel dankbaar dat de gemeente Ingelmunster ons steeds heeft ondersteund bij de organisatie. In Light&More vonden we dan weer een trouwe partner die er telkens mee voor zorgde dat Studio Kontrabas een unieke sfeer kon creëren.”

Wenskaarten

Tijdens de bedanking was er ook plaats om vooruit te kijken naar de editie van dit jaar tijdens de week voor Kerstmis. Meer details worden binnen een paar maanden bekend gemaakt op de kick-off. Wat wel al vast staat, is dat de organisatoren hopen dat er weer heel wat steun zal komen van sponsors en sympathisanten en dat er ook weer massaal veel acties zullen worden georganiseerd.

Mories Verhaest stelde er vrijdagavond ook als eerste een nieuwe actie voor. Hij tekende op eigen initiatief maar liefst 8 unieke wenskaarten en liet die op kwaliteitsvol glanzend papier drukken bij drukkerij Feys. Een pakketje bevat acht verschillende kaarten en kost 10 euro. Bestellen kan onder andere door een mailtje te sturen naar lieselot.verbeke@gmail.com.

Na zeven edities van Studio Kontrabas staat de teller op maar liefst 208.766,98 euro. Daar willen de zes mannen eind dit jaar graag nog wat bij doen. Maar betekent dit dan meteen ook het einde van Studio Kontrabas? “Nee, dat niet. We zijn al aan het nadenken over een nieuw concept. Het goede doel zal wel een rol blijven spelen en misschien krijgt radio maken ook wel nog een plaatsje, wie weet…” (PADI)

www.studiokontrabas.be