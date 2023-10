Studio Bertha brengt warmte op papier tot in Ierland en VS

Lisa Cailliau en Klaus Loosveld zijn de zaakvoerders van Studio Bertha, waarbij ze zelfgemaakte wenskaarten maken met een leuke boodschap op. Intussen gaan hun kaartjes ook internationaal.

Lisa en Klaus zijn allebei 34 jaar. Lisa is geboren en getogen in Ieper, terwijl Klaus afkomstig is uit Kortrijk. Met Otis (4) en Nona (2,5) hebben ze ook twee kindjes. “We zijn zowel partners in illustration als in real life. We vullen elkaar heel goed aan”, zegt Klaus, die Studio Bertha nog combineert met zijn job als zelfstandig online marketingconsultant. Lisa is sinds anderhalf jaar fulltime bezig met Studio Bertha. “Met Studio Bertha maken we wenskaarten op aquarel. We doen nog veel meer, ook andere papierwaren zijn bij ons verkrijgbaar. Bertha is een verwijzing naar de bijnaam van de grootmoeder van Klaus. Ze overleed net voor de opstart van onze zaak. Het is een eerbetoon aan deze lieve en goedlachse vrouw. De warmte die zij uitstraalde, willen we met de wenskaarten van Studio Bertha ook verder verspreiden.”

Lisa tekent de kaartjes zelf. “De kaartjes worden met waterverf gemaakt en verder digitaal verfijnd. De tekstjes bedenken we samen. Soms vertrekken we vanuit een tekst en soms vanuit een tekening. Dat hangt sterk af van kaartje tot kaartje. Heel vaak is het vertrekpunt iets uit het dagelijkse leven. Ook onze kinderen zorgen voor inspiratie en hebben hun inbreng. Denk maar aan de aftelkalender voor de Sint bijvoorbeeld. Ze zorgen ook voor feedback en nemen geen blad voor de mond. Ze zijn heel betrokken bij Studio Bertha. Werken doen we vooral van thuis uit, de keukentafel is een populaire tekenplek”, lacht Lisa.

Piekmoment

Voor Studio Bertha is het najaar een van de piekmomenten. “Kerst is en blijft de populairste periode om kaartjes te versturen. We werken steeds met collecties. Een lente -en zomercollectie in het voorjaar en onlangs lanceerden we onze wintercollectie met 26 nieuwe kaartjes. Je kan bestellen via onze webshop en er zijn meer dan 120 verkooppunten in binnen- en buitenland. Zo kan je kaartjes van Studio Bertha terugvinden in winkels in Ierland en de Verenigde Staten”, zegt Klaus. (API)

Info: www.studiobertha.be of volg Studio Bertha op Facebook en Instagram.