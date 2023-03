Studiebureau stelt afbraakplannen Vroonhofsite voor

De provincie West-Vlaanderen en het stadsbestuur van Poperinge stelden studiebureau S. C. E. S. uit Assebroek aan voor het ontwerp van het open tracé van de Vleterbeek op de Vroonhofsite.

“Het studiebureau heeft nu de eerste afbraakplannen opgemaakt. Alle gebouwen op de site worden gefaseerd afgebroken, met uitzondering van de turnzaal en het tussengebouw. Het volledige terreinoppervlak wordt tegelijk onthard, om archeologisch onderzoek te kunnen uitvoeren. De fundering en de kelderruimtes (tot 4 meter diep) van de gebouwen blijven voorlopig, om de onderliggende grondzone niet te verstoren. Die eerste afbraakwerken en ontharding gebeuren dit jaar nog, in een eerste fase”, aldus burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Nieuwe kunstacademie

Na het archeologische onderzoek worden in de tweede fase de funderingen en kelders van de gebouwen afgebroken. Er komt een tijdelijke parkeerzone met toegangswegen naar de gebouwen die in gebruik blijven. De muurafscheidingen aan de westzijde worden versterkt en de dakaansluiting aan de noordvleugel hersteld. Het studiebureau maakt later een tweede dossier op, met afbraakplannen voor de turnzaal en het tussengebouw. Daar wordt later de nieuwe Kunstacademie gebouwd. Raadslid Bram Meeuw (Open VLD) merkte op dat de oorspronkelijke raming weer was gestegen van 200.000 naar 300.000 euro. De burgemeester antwoordde dat de lonen, materialen en brandstoffen enorm waren gestegen sindsdien. (AHP)