Studentes Vives rollen de rode loper uit voor modeshow in d’Oude Melkerij: “Meteen overtuigd van concept”

Vier studenten van Vives Kortrijk organiseerden een modeshow in zaal d’Oude Melkerij in Gits. De studentes volgen de richting eventmanagment en moesten in het kader van hun bachelorproef een evenement op poten zetten. Drie lokale handelaars presenteren er hun nieuwste collectie kledij en lingerie. De opbrengst van dit evenement gaat eveneens naar een lokaal goed doel: Groep Gidts.

Ashlin Kohli, Robin Decorte, Maaike Moerman en Margaux Putman zijn derdejaarsstudentes aan Vives Kortrijk. Van hun docente, Julie Misplon, kregen ze de opdracht om voor hun bachelorproef een event op poten te zetten. “We moesten eerst elk individueel brainstormen en een pitch geven over ons concept. Daarna werden de studenten met ongeveer dezelfde ideeën samengezet om een event te creëren waarin al onze ideeën verweven zaten.”

Uitdaging

“Met modeshow Catwalk wilden we allereerst de lokale handelaar in de kijker zetten. Voor ons was het een hele uitdaging om dergelijk evenement te organiseren. We zijn vier verschillende types met diverse karakters dus we hebben geleerd om duidelijk te communiceren en compromissen te sluiten. Onze online ticketverkoop verliep goed en we mochten 300 mensen verwelkomen, wie had dat gedacht? Vooral lokale inwoners en de huidige klanten van de deelnemende zaken waren aanwezig. Daarnaast waren onze familieleden ook benieuwd hoe we dit evenement georganiseerd hebben. We hebben zoveel geleerd uit onze bachelorproef maar een van de voornaamste zaken is toch dat netwerken heel belangrijk is.”

“Onze docente zette ons op weg en al snel merk je dat bijvoorbeeld de kledingzaak ook een kapster kende die graag wou meewerken. Zo gaat de bal snel aan het rollen en kun je de juiste mensen snel vinden. We zijn enorm dankbaar voor de kansen die we gekregen hebben en trots op wat we verwezenlijkt hebben. De opbrengst gaat naar Groep Gidts waar wij ook zullen uitgenodigd worden om te zien hoe het geld besteed werd”, klinkt het bij de vier studentes.

Kruisbestuiving

Deelnemende zaken La Fiducia, Lingerie Marie en Streep waren meteen enthousiast toen ze gevraagd werden om mee te werken aan de modeshow. “Ik was meteen overtuigd omdat het een leuk concept is en omdat ik geneigd ben jonge mensen te ondersteunen in wat ze willen bereiken. Daarnaast wordt de lokale handelaar in de spotlights gezet wat zeker geen kwaad kan in tijden van online shopping. Het is als het ware een kruisbestuiving want we tonen onze collecties aan elkaars klanten. Naast de toegang van 15 euro was er ook een tombola met mooie prijzen waar we met veel plezier aan meegewerkt hebben. Het is spannend om de organisatie in de handen van deze jonge mensen te laten maar ik had er het volste vertrouwen in dat het zeker een fijne avond zou worden”, aldus Nele Tampere van La Fiducia.

Lingerie Marie werkte vorig jaar al eens samen met studenten uit Vives Kortrijk op een andere locatie. De lingeriezaak heeft naast de vestiging op de Brugsesteenweg in Gits nog drie winkels in Wervik, Ieper en Westrozebeke. “Dat het nu in eigen streek plaatsvond, is een extra troef. Ik was meteen gewonnen voor het concept omdat jonge mensen ook kansen moeten krijgen en die wil ik hen maar al te graag geven. Daarnaast is lingerie shoppen voor sommige mensen nog een drempel. De mensen kunnen hier de lingerie al eens zien waardoor ze sneller tot bij ons in de winkel geraken. We hebben een groot assortiment lingerie, badmode en nachtkledij voor dames, heren en jeugd. Ons assortiment van het merk Anita Care ondersteunt dames met protheses en borstcorrecties. De modeshow is een ideaal startschot van onze opendeur die een dag later volgde”, klinkt het bij Lingerie Marie.

Kamiel Joye (17) is op zijn jeugdige leeftijd de derde ondernemer die deelnam aan de modeshow. Kamiel ontwerpt sinds zijn 16de kleding voor studenten. “Eerst heb ik me enkel gefocust op T-shirts en hoodies voor jongens. Maar nu pak ik ook uit met mijn nieuwe lentecollectie die nu ook meisjesartikelen bevat. Ik richt me op basics zoals T-shirts, polo’s en hoodies. Met het merk ‘Streep’ wil ik kwalitatieve basics ontwerpen met oog voor lokaal kopen en duurzaamheid. Ik ben graag creatief en elke jonge gast verdient graag een centje bij. Eerst werden de kledingstukken bekend onder mijn vrienden en familie maar door deel te nemen aan deze modeshow mik ik ook op een breder publiek. Nieuwigheden die ik voorstelde zijn de polo’s, petjes en zonnebrillen die eerder nog niet in het assortiment zaten. Ik vind het vooral erg leuk om te doen en ik leer enorm veel bij. Momenteel zit ik nog in het middelbaar in Torhout maar daarna ga ik waarschijnlijk verder iets met economie studeren want ondernemen zit in de familie”, aldus Kamiel Joye van Streep. (EVG)