Studentenvereniging Animalis viert lustrumjaar met galabal

Studentenvereniging Animalis bestaat 10 jaar en wil dat niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Om dit te vieren wordt er op vrijdag 3 maart een galabal georganiseerd met een receptie en aansluitend het grote feest.

“Animalis is een van de twee erkende studentenverenigingen in Roeselare. De studentenvereniging werd in 2013 vanuit dierenzorg in Vives boven de doopvont gehouden, maar ons ledenbestand reikt ondertussen tot ver daarbuiten”, vertelt Eline Bousson (22), die al drie jaar actief is in het praesidium van Animalis. “Ook studenten uit andere richtingen, steden en zelfs niet-studenten vinden hun weg tot bij ons. Wij brengen studenten bij elkaar. Van iedere richting, maar ook werkende mensen hebben de weg naar ons gevonden. Wij hebben een heel gevarieerde agenda. Dit gaat van cantussen en feesten tot voetbal en leuke Just Dance-avonden.”

“Door dit gevarieerd aanbod halen wij ook de wat meer introverte student uit zijn schulp. Wij, Animalis, zijn er voor iedereen. Al van je eerste jaar kan je lid worden, waarbij er een aantal regels worden meegegeven. Niemand gaat alleen naar huis, voordrinken wordt afgeraden en wij kunnen ook altijd voor een babbel bij iemand terecht. Ons clubcafé ‘t Sjampetterke is te vinden op de Botermarkt 13.”

“Animalis bestaat dit jaar dus 10 jaar, een lustrumjaar. Daarom organiseren we een heus galabal op vrijdag 3 maart. Hierbij is er een receptie en daarna aansluitend start het grote feest. De ticketverkoop is alvast vlot gestart.”

“Dit galabal heeft plaats in Trax in Roeselare en iedereen, of je nu student bent of niet, is welkom. Je moet wel ouder dan of net 16 jaar zijn. Onder de zestien wordt je niet toegelaten. Vergeet dus zeker jouw identiteitskaart niet.”

“Het presidium van studentenvereniging Animalis nodigt jou en jouw vrienden uit op het meest prestigieuze galabal van Roeselare en omstreken vanaf 22 uur. De receptie, die enkel voor genodigden is, start om 20.30 uur.”

Fantastische line-up

“Op het galabal Animalis is een fantastische line-up voorzien met van 20.30 uur tot 22 uur Marine V, van 22 uur tot 1uur Mr Helios +Jazzper en van 1 u tot 4 uur Dj Kedo. Er zal ook mogelijkheid zijn om iets te eten.”

“Graag willen we wel nog erop wijzen dat stadskledij verplicht is. Met een jeansbroek kom je er dus niet in en hier worden geen uitzonderingen op gemaakt. Er is een vestiaire aanwezig, mocht je het te warm krijgen. Kortom, zet dit evenement zeker en vast in jouw agenda. Het wordt zeker de moeite.”