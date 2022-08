Studentenclub Moeder Leentje organiseert ‘Alpe d’Huez Ride for MS’: “We willen de MS Liga steunen”

Op 23 september rijden leden van studentenclub Moeder Leentje de legendarische Alpe d’Huez naar boven. “Met ons sportief evenement ‘Alpe d’Huez – Ride for MS’ zullen we het goede doel steunen”, vertelt Laure Bamelis (21).

“Enkele jaren geleden beklommen onze leden al de Mont Ventoux met de fiets”, aldus Laure Bamelis. “Sympathisanten konden de renners dan steunen met een geldbedrag. Dat evenement bracht uiteindelijk 2.871 euro in het laatje, volledig voor het goede doel. We vonden dat het nu opnieuw tijd was om een sportieve uitdaging te organiseren én het goede doel te steunen.” Moeder Leentje koos uiteindelijk voor Alpe d’Huez en de MS Liga. “Op dit moment kwamen al 10 dappere renners naar voren. Zo gaven Cedric Vandenberghe, Gil Denutte, Flor Dewulf en Ibbe Boudry zich al op om op 23 september de befaamde berg met een hoogteverschil van 1.840 meter vol haarspeldbochten op te rijden. Die prestatie verdient al veel lof. Maar ook de mindere sportievelingen kunnen hun steentje bijdragen.”

Gokje wagen

Sympathisanten kunnen de MS Liga steunen met een vrijwillige bijdrage. “Op ons rekeningnummer, BE46 7370 5657 9436, kan geld gestort worden dat integraal naar het goede doel gaat. Om onze renners wat extra te motiveren, koppelen we een kleine wedstrijd aan de sportprestatie. Mensen kunnen 5 euro storten en zo een gokje wagen. Wie komt er als eerste boven? En met welke tijd? De mensen die de uitslag het meest juist kunnen raden, maken kans op mooie prijzen, geschonken door onze sponsors. Maar elke bijdrage is dus meer dan welkom. We willen de MS Liga een grote financiële duw in de rug geven”, verduidelijkt Laure. De studentenvereniging pikt dus een oude gewoonte weer op. “We speelden al langer met het idee om het Mont Ventoux-evenement opnieuw te organiseren. Corona stak daar echter een stokje voor de afgelopen jaren. Nu we weer meer vrijheid genieten, zijn we meteen met de voorbereidingen begonnen voor Alpe d’Huez. Naast de renners gaan ook heel wat supporters mee naar Frankrijk. Zo zal je de rit ook online wat kunnen volgen.”

Slopende ziekte

De MS Liga ligt Moeder Leentje nauw aan het hart. “MS (multiple sclerose, red.) is een slopende en nog steeds ongeneeslijke ziekte. Er zijn zo weinig hulpmiddelen of medicijnen voorhanden. Daarom willen we de MS Liga steunen. Zij kunnen de opbrengst investeren, want hun werk is broodnodig”, besluit Laure. (LV)