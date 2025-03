Studenten Vives zamelen geld in om werken uit te voeren aan toekomstige thuishaven van DC De Companie: “Met hulp van bekende Bevernaars”

Dienstencentrum De Companie is op zoek naar geld om werken uit te voeren aan parochiaal centrum ’t Lokaal in Beveren. Dat is de toekomstige thuishaven van het dagcentrum voor mensen met een beperking. Voor de crowdfunding kan het rekenen op studenten van Hogeschool Vives. Die schakelden bekende Bevernaars in.

DC De Companie is een kleinschalig dagcentrum dat zinvolle dagbesteding aanbiedt aan mensen met een beperking. De Companie startte in 2023 op langs de Heirweg. “Maar al snel was het duidelijk dat de locatie te klein is. Ook op het vlak van toegankelijkheid is het niet ideaal”, aldus Koen Vandemoortele, verantwoordelijke binnen de organisatie.

Inmiddels is al even duidelijk dat DC De Companie verhuist naar het parochiaal centrum in het centrum van de Roeselaarse deelgemeente Beveren. De oude gebouwen worden na de opening van het Beverhuys aan de overkant niet meer gebruikt. De vzw Katholieke Volkswerken schonk vorig jaar het parochiaal centrum aan De Companie. “Maar hier zijn wel nog grote werken nodig voor we onze koffiebar en winkel naar hier kunnen verhuizen.”

Crowdfunding

Die werken kosten natuurlijk ook geld. “We hopen om tegen dit najaar 200.000 euro in te zamelen voor een eerste fase.” Daarvoor kan De Companie alvast rekenen op de hulp van de studenten Digital Business Management van Vives. Ook de voorbije jaren werkten De Companie en de school al samen. “We werkten een campagne uit waarmee we ons richten op zowel particulieren, bedrijven als verenigingen”, aldus de studenten. Zo werd er via de website van De Companie een crowdfunding opgestart.

Om het initiatief te promoten, werden enkele bekende Bevernaars ingeschakeld. Muzikant Jef Vansteeland, acteur Bart Claeys, tattoo-artiest Dagmar Verfaillie, model Leylah Alliet en marathonloper Koen Naert vertellen in filmpjes over hun band met het parochiaal centrum. “Daarnaast bieden we voor bedrijven verschillende sponsorformules aan en maken we verenigingen warm om bijvoorbeeld een benefiet te organiseren ten voordele van De Companie.” De Companie hoopt in het najaar van 2026 te verhuizen naar het centrum van Beveren. “Er moet wel nog heel wat administratie in orde gebracht worden, een vaste datum durven we dus eigenlijk nog niet te prikken. Na de verhuizing willen we wel de capaciteit van het dagcentrum verdubbelen. Momenteel komen er dagelijks vijf mensen met een beperking bij ons over de vloer”, aldus Koen.

Geen concurrentie met Beverhuys

Naast de toekomstige winkel en koffiebar in het parochiaal centrum wil De Companie er ook nog een vleugje geschiedenis houden. “De zaal met het podium willen we nog behouden en integreren in onze nieuwe thuis. Nee, het is niet de bedoeling dat we gaan concurreren met het Beverhuys.”