Studenten VIVES Roeselare ontwikkelen Vertical Garden om plantenkweek toegankelijker te maken

Victoria Niemegeerts, Lotte Van de Putte, Regi Dejonghe, Robbert Lannoo, Rob Van den Steen en Steven Deruyck, zes studenten van Hogeschool VIVES in Roeselare, ontwikkelden binnen hun studentenproject een Vertical Garden. Met het project willen ze plantenkweek toegankelijker maken.

Begin dit jaar sloegen de zes studenten uit de afstudeerrichtingen Dierenzorg, Landbouwmechanisatie en Voedingstechnologie van de bachelor agro- en biotechnologie de handen in elkaar. Samen ontwikkelden ze de Vertical Garden. Ze werden geïnspireerd door het groeiende bevolkingsaantal en het feit dat meer en meer mensen op een appartement wonen of een woonst bezitten met een kleinere tuin. Zo creëerden ze de Vertical Garden. “Dit is een verticale buis met gaten waarin plantjes geplant kunnen worden. Zo is het ondanks weinig of geen tuinoppervlakte toch mogelijk om plantjes te kweken op een gebruiksvriendelijke manier. Het is ook toegankelijk voor alle leeftijden”, vertelt studente Victoria.

Natuur in huis brengen

De Vertical Garden wordt aangeboden voor 70 euro. “Het is voor ons belangrijk dat we de mensen een kwalitatief en mooi product kunnen aanbieden, maar voor een democratische prijs. De Vertical Garden is innovatief. We hopen met dit project de mensen aan te sporen om zelf meer planten te kweken, en bv. de balkons en terrassen wat groener te maken”, vertelt Lotte. Mensen die graag tuinieren maar hier op vandaag geen mogelijkheid meer voor hebben, hopen ze ook te bereiken.

Op zondag 27 november tussen 14u en 17u is het Dag van de Wetenschap bij VIVES in Roeselare. De Vertical Garden kan daar afgehaald worden. Op zondag 4 december staat het team Vertical Garden ook op de zondagmarkt te Marke. Dit vindt plaats van 8u tot 12u30. Het is eveneens mogelijk om de Vertical Garden op te halen in Marke, Roeselare, Izegem, Aalst en Meulebeke. Bestellen kan via het bestelformulier op de Facebookpagina van Vertical Garden.