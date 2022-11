Studenten VIVES Roeselare ontwikkelen een kaartspel om uitdagingen van landbouwsector in kaart te brengen.

Zeven laatstejaarsstudenten dierenzorg, landbouw en voedingstechnologie binnen agro- en biotechnologie aan hogeschool VIVES Roeselare ontwikkelden Boerenoogst. Een educatief en strategisch kaartspel waarin je Belgische teelten grootbrengt tot oogst en uitdagingen overwint.

In het kader van Project Ondernemingszin kwamen Judit Vancoppenolle, Siriyakorn Klaklang, Hanne Boone, Febe Decadt, Guillaume Delefortrie, Justine Ghesquière en Allyssa ‘t Kindt met een product om een zekere mate van begrip te creëren bij de (toekomstige) consumenten voor de mogelijke uitdagingen binnen de landbouwsector. “Het werk in de landbouwsector is een prachtige job, maar zeker niet enkel rozengeur en maneschijn”, vertelt Guillaume, student Landbouw en zelf trotse boerenzoon.

Strategisch en educatief kaartspel

De drie V’s staan centraal in het spel: vervolledig je oogst, val anderen aan en verdedig je teelten. Boerenoogst is een spel dat draait rond competitie, geluk en strategie. Het gaat om een familiegericht kaartspel voor 2 tot 4 spelers, van 7 tot 99+ jaar oud. Het spel bevat 131 kaarten met uniek ontworpen illustraties. “Uit een marktonderzoek bleek dat ook mensen die niet actief bezig waren in de landbouw of er nauw contact mee hadden, geïnteresseerd waren in het spel”, vertelt Siriyakorn toe.

Het kaartspel Boerenoogst. © gf

Boerenoogst werd op 15 november 2022 voor het eerst voorgesteld voor groot publiek en ook de eerste officiële verkoop hing hier aan vast. “Wie nog op zoek is naar een kerstcadeautje, look no further”, lacht Allyssa. Het kaartspel kost 25 euro en kan via deze link besteld worden aan de hand van een bestelformulier. Voor meer info of vragen kan je terecht op hun Instagram of Facebook onder de naam Boerenoogst.