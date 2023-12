Studenten Vives hogeschool Roeselare ontwikkelen groenteburger

Jaarlijks worden heel wat groenten weggegooid. Velen van hen halen de winkelrekken niet omdat ze er net iets anders uitzien of te klein zijn. Dat inspireerde zes studenten van Vives Roeselare om een duurzame groenteburger Burgerzin te ontwikkelen.

Yentl Gruyaert: “Burgerzin is de naam van onze duurzame groenteburger op basis van vergeten groenten. De hoofdingrediënten zijn witloof en koolraap. Het resultaat: een smaakvolle plant based burger. Onze burger kopen kan voor slechts 6 euro per verpakking. Je kan het team volgen via Instagram en Facebook. (Instagram: Burger_zin en Facebook: burgerzin). We zien: Yentl Gruyaert, Simon Deman, Jari Demeulenaere, Helena Van Nieuwenhuyse, Amber Van Hyfte en Arthur Annendyck. (RV/gf)