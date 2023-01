Studenten vinden steun bij elkaar in Blokkot Langemark-Poelkapelle

Voor de organisatie van het Blokkot krijgt de jeugddienst de hulp van studentenclub Moeder Baekelandt en dat werpt vruchten af. Tijdens de kerstvakantie duiken dagelijks 40 à 45 studenten in de cursussen in het gemeentehuis.

Een vijftal jaar geleden organiseerde de jeugddienst van Langemark-Poelkapelle voor het eerst een Blokkot. Sinds vorig jaar krijgt de jeugddienst daarbij de hulp van studentenclub Moeder Baekelandt. “Toen was dat nog in Den Tap omwille van de coronamaatregelen”, zegt preases Benoit Petillion van Moeder Baekelandt. “Ondertussen is het Blokkot een vaste waarde geworden want gemiddeld komen zo’n 40 à 45 studenten naar het gemeentehuis om te blokken.”

Collectieve pauze

Onder het motto ‘gedeelde smart is halve smart’ vinden de blokkende studenten steun bij elkaar in de zware examenperiode. “Het is tof dat je eens iemand ziet tijdens de examens, in plaats van heel de tijd alleen op je kot te zetten”, vervolgt Benoit. “Zo kun je elkaar motiveren. Er wordt bijna altijd collectief pauze gepakt en over de middag zijn er ook altijd studenten die hier blijven eten.”

Drukste periode

De studenten hokken samen in raadzaal De Bron en enkele aanpalende vergaderruimtes. We zijn wel content dat we de kans krijgen van de gemeente om dit te doen, want er komt ieder jaar echt veel volk op af”, gaat Benoit Petillion verder. “We zijn begonnen op 10 december, maar de twee weken van de kerstvakantie is zeker de drukste periode. Wanneer het effectief examens zijn in januari kan je hier ook komen blokken. De deuren gaan al open om 8 uur ’s morgens en je kan hier blijven tot 22 uur.”

Chocomousse

Het zijn de studenten zelf die instaan voor het openen en sluiten van de deuren. Nu en dan kunnen ze genieten van een lekkere versnapering. “Het Blokkot is ook al bekend bij de mama’s en de oma’s die dan eens een chocomousse of iets anders meegeven voor iedereen. Dat is wel aangenaam. Met Moeder Bakelandt trakteerden we ook met een blokpilsje op 24 december.”

Nacht van Baekelandt

Na de examens is het tijd voor ontspanning. Dankzij de wijnactie kan Moeder Baekelandt op skireis met haar leden. “We vertrekken meteen na de examens op 3 februari voor een weekje”, vertelt Benoit. “Op 4 maart organiseren we onze grote fuif Nacht van Baekelandt. In de zomer doen we ook nog een dagdisco. Binnenkort komt op de sociale media de kalender online met de activiteiten voor de leden. Het zal weer een goedgevuld semester zijn.” (TOGH)