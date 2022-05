Studenten UGent zetten reddend zwemmen in de kijker: “Het is een sport die iets bijdraagt aan de maatschappij”

Op 15 mei vond aan de Sint-Pietersplas in Brugge het Lifesaving sport event plaats. Onder een stralend zonnetje kon je er deelnemen aan initatielessen en een competitie reddend zwemmen. Het initiatief ging uit van enkele masterstudenten Lichamelijke Opvoeding & Bewegingswetenschappen aan de Universiteit Gent.

“In het kader van het vak Sports Event Management hebben we de opdracht gekregen om een evenement te organiseren, waarbij we een specifieke sport in de kijker zetten”, zegt mede-organisator Manon Kerckhove (21). “De keuze voor een ‘gewone’ sport als lopen of fietsen lieten we links liggen. We wilden gaan voor een sport die ook echt iets bijdraagt aan de maatschappij, en kwamen zo bij reddend zwemmen terecht.”

Learning by sports

De studenten zijn niet alleen met hun passie voor het redden van levens; maar liefst 27 clubs in Vlaanderen beoefenen de sport. “Reddend zwemmen bestaat uit verschillende onderdelen, zoals bijvoorbeeld ‘drenkelingen’ meevoeren op een surfplank en via een reddingsboei aan wal trekken. Maar ook lessen reanimatie kunnen binnen dit kader niet ontbreken. Het is dus vooral de bedoeling om mensen nuttige vaardigheden aan te leren, in combinatie met beweging. Vandaar ook onze leuze ‘learning by sports’”.

“De opbrengst van het evenement gaat naar de vzw Parantee-Psylos, de sportfederatie voor mensen met een beperking. Zij zorgen ervoor dat alle personen met een beperking volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen.”

“We hopen alvast dat we hen aan het eind van de rit een mooi bedrag kunnen schenken”, besluit Manon. (AG)