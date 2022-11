Studenten ontwikkelen Perenbol om noodlijdende fruitsector te helpen: “Oliebollen met fruit is nieuw in België”

Vier studenten agro- en biotechnologie van Hogeschool Vives willen de noodlijdende perensector helpen. Lisa Keirsebilck, Loucka Feys, Pasqualle Kuijt en Noa De Kocker verwerken conferenceperen in oliebollen. Die worden nadien ingevroren en aangeboden als de kant-en-klare ‘Perenbol’.

Binnen een project van de opleiding agro- en biotechnologie aan Hogeschool Vives in Roeselare kwamen vier studenten met een merkwaardig idee. “Al jaren kampt men in onze regio met een overschot aan hardfruit”, vertelt Lisa Keirsebilck uit Hooglede. “Dat Rusland al enkele jaren geen Europees fruit meer invoert en een oorlog startte, maakt de situatie nog moeilijker. Bovendien worden de boeren geconfronteerd met stijgende energieprijzen. Daardoor kwamen we op het idee om iets te doen met het overschot aan conferenceperen.”

Lisa, Noa De Kocker uit Bredene, Loucka Feys uit Zande (Koekelare) en de Nederlandse Pasqualle Kuijt ontwikkelden een kant-en-klare diepgevroren oliebol met stukjes peer erin. “Het gaat om peren die visueel minder aantrekkelijk zijn, maar wel superlekker”, vertelt Noa. “Op die manier gaan we aan de slag met de zogenaamde verliesstromen. De peren die we gebruiken komen van het fruitbedrijf Wolfcarius uit Dentergem.”

Oven

De Perenbol wordt op ambachtelijke wijze gemaakt in samenwerking met Pieter Boone, die een foodtruck met oliebollen runt. “De oliebol bestaat voor 33 procent uit peer, zo is de perensmaak aanwezig maar niet overheersend”, weet Loucka. “Het is alvast een vernieuwend concept”, gaat Pasqualle verder. “Oliebollen met fruit erin bestaan tot nu toe enkel in Nederland. Onze Perenbol kan je thuis gewoon opwarmen in de oven.”

Een verpakking telt acht Perenbollen en kost 7 euro. Ze zijn te bestellen via de Facebookpagina van de Perenbol of door te mailen naar noa.dekocker@student.vives.be.