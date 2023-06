Studenten ontwerpen duurzame businesscards

De studentenonderneming Easync kwam voor haar eindwerk op het idee om NFC-businesskaarten te ontwerpen. Een businesskaart die kan gescand worden met de smartphone en zo de gegevens automatisch overneemt. Groener en makkelijker dus.

“Voor ons eindwerk hebben we een project NFC-businesscards uitgebouwd. NFC-businesskaarten zijn slimme kaarten die gebruik maken van Near Field Communication (NFC)-technologie om contactgegevens draadloos te delen met een smartphone. Met één tik kan je jouw naam, telefoonnummer, e-mailadres, website, socialemediaprofielen en meer overbrengen naar de telefoon van je gesprekspartner”, opent Vincent Demarez uit Roeselare. “Je hoeft geen papieren kaartjes meer mee te nemen of handmatig gegevens in te voeren.”

“Het gebruik van onze kaart is vrij eenvoudig, want om je contactgegevens te verspreiden, hoef je alleen maar de kaart tegen iemands telefoon te houden.”

Automatisch

“Elke telefoon die na 2015 is geproduceerd, heeft een ingebouwde NFC-lezer. Op de kaart staat alle informatie die je aan ons hebt verstrekt geprogrammeerd. Wanneer je de kaart in de buurt van je telefoon houdt, scant de telefoon deze automatisch en geeft de geprogrammeerde informatie weer. Geen gedoe meer met papieren kaarten, alles gebeurt automatisch voor jouw gemak.”

“Ons studentenbedrijfje heet Easync als onderwerp voor ons eindwerk. We hebben onze eigen NFC-businesskaarten ontworpen en geproduceerd met behulp van onze smartphone, computer en een kaartprinter. We hebben ook een website gemaakt om onze klanten te helpen hun kaarten te personaliseren en te beheren. We hebben al meer dan 50 kaarten verkocht aan medestudenten, docenten en lokale ondernemers.”

“Ons project laat zien hoe studenten creatief kunnen zijn met technologie en hoe ze een duurzaam alternatief kunnen bieden voor traditionele businesskaarten.” (RV)

Info: https://linktr.ee/easync – easync.cards@gmail.com