Studenten Journalistiek verzamelen iets meer dan duizend euro met JRN4LIFE

Zes studenten Journalistiek aan Howest zetten zich in voor De Warmste Week met JRN4LIFE. Op maandag 4 december begonnen ze op campus The Penta aan een marathon van 24 uur radiomaken voor zender Quindo. Luisteraars konden plaatjes aanvragen en op de campus vonden verschillende randactiviteiten plaats. De actie heeft iets meer dan duizend euro opgeleverd.

Dinsdag 5 december maakten de studenten Journalistiek het verzamelde bedrag bekend. “We hebben voorlopig 1.052 euro kunnen inzamelen, maar dat staat nog niet vast want we kregen ook enkele anonieme donaties”, zegt audiostudent Jérémie Benoit (22).

Dat de kaap van duizend euro bereikt is, stemt de studenten tevreden. “We hadden geen bedrijven die sponsorden, waardoor we initieel dachten dat we niet zo hoog gingen geraken. Die duizend euro komt puur van luisteraars en deelnemers van de randactiviteiten, wat extra deugd doet”, vult student Erben Decleir (20) aan.

Inspelen op elkaar

Een kernteam van zes laatstejaars audiostudenten organiseerde en coördineerde de marathonradio. Met behulp van medestudenten vulden ze 24 uur radio met diverse programma’s. “Door een dag continu radio te maken, voel je dat je radioskills verbeteren. Je leert improviseren en krijgt meer durf om af te wijken van de voorbereide bindteksten”, klinkt het bij Jérémie.

Ondanks enkele technische problemen, verliep de dag vlekkeloos. Het kernteam was goed op elkaar ingespeeld. “In het eerste uur moesten we meteen een defecte microfoon vervangen en af en toe was er storing op de zender, maar dat was allemaal snel opgelost. We zorgden er ook voor dat we elkaar voldoende afwisselden. Als iemand een energiedip had, sprong er meteen iemand recht om te helpen. We zijn als groep naar elkaar toegegroeid”, vertelt Erben.

Moe, maar voldaan blikken de studenten terug op de afgelopen 24 uur. “We kijken daar weken naar uit en dan is de dag zo snel voorbij dat je er bijna emotioneel van wordt”, zegt kernteamlid Tuur Beernaert op de radio om JRN4LIFE mee af te sluiten. (SV)