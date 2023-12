Studenten Journalistiek maken 24 uur radio voor De Warmste Week

Zes studenten Journalistiek aan Howest zetten zich in voor De Warmste Week met JRN4LIFE. Op maandag 4 december beginnen ze op campus The Penta aan een marathon van 24 uur radiomaken voor zender Quindo. Luisteraars kunnen plaatjes aanvragen voor een vrije bijdrage.

Op 4 december klinkt om elf uur het startschot van de marathonradio op Quindo. 24 uur lang maken de studenten radioprogramma’s om geld in te zamelen voor De Warmste Week. Een kernteam van zes laatstejaars audiostudenten coördineert het gebeuren. “We werken samen met studenten uit elk jaar van de opleiding. Zo geven we hen ook eens de kans om een volledig liveprogramma te maken”, zegt audiostudent Jérémie Benoit (22).

De studenten die deelnemen, mogen zelf kiezen welk programma ze maken. “Er is voor elke luisteraar wat wils. We gaan een uur nostalgische muziek voorzien, maar duiken ook eens in de wereld van artificiële intelligentie. Binnen onze opleiding kan je ook voor Sportjournalistiek kiezen, dus we hebben ook twee uur een sportprogramma gepland”, vult Jérémie nog aan.

Randactiviteiten

De journalisten in spé organiseren ook randactiviteiten om extra geld in te zamelen. Naast een FIFA- en pingpongtornooi, verkopen de studenten ook snoepzakjes. Op maandagavond vindt er ook een filmavond plaats, wanneer de deuren van The Penta al officieel gesloten zijn. “Op dat moment zijn wij verantwoordelijk voor het gebouw en daar kijk ik wel naar uit. We gaan onze campus eens op een andere manier zien”, klinkt het bij Erben Decleir (20), lid van het kernteam.

Traditie

Het is al de derde keer dat studenten Journalistiek zich inzetten voor De Warmste Week. “Het project moet altijd vanuit de studenten komen, want de marathonradio is niet gelinkt aan een officiële opdracht. We kunnen wel rekenen op de ondersteuning van onze docent Audio als we met vragen zitten”, zegt Jérémie.

Vorige editie konden de studenten meer dan duizend euro verzamelen. “Ik zou graag de kaap van duizend opnieuw willen bereiken, maar ik ga vooral tevreden zijn als we de marathonradio tot een goed einde brengen. Als dat dan eindigt met een lager bedrag, gaan we daar zeker vrede mee nemen”, sluit Erben af. (SV)