Studenten Howest organiseren duurzame handelsbeurs

De Howest-studenten van het tweede jaar Biomedische Laboratoriumtechnologie organiseren over minder dan een week een Sustainable Trade Fair. Deze duurzame handelsbeurs vindt plaats op 7 december van 18 uur tot 21 uur in Campus BST1, in de Rijselstraat 1.

“We kregen in het begin van het schooljaar voor het vak Internationaal en Kritisch Werken in een Biomedisch Lab de opdracht om samen met medestudenten een handelsbeurs te organiseren”, vertelt Roos Van der Straten, een van de studenten die instaan voor de public relations. “We werken met acht groepjes van zes of zeven studenten elk een project uit rond een duurzaam ontwikkelingsdoel. Zo is er een groep die werkt rond goede gezondheid en welzijn, een andere rond leven in het water, en nog een andere rond verantwoorde consumptie en productie… We hebben zelf de ideeën bedacht voor de inhoudelijke uitwerking van de beurs. Ook het zoeken van sponsors was onze taak en logistiek moeten we ook alles zelf regelen. We krijgen carte blanche van onze begeleiders, en worden beoordeeld op onze inzet en samenwerking.”

Voor De Warmste Week

“Elke groep is op de beurs verantwoordelijk voor één stand en binnen elke groep heeft iedereen een welbepaalde functie. Iemand is groepsverantwoordelijke, terwijl iemand anders secretaris of logistiek verantwoordelijke is”, vult Typhaine Peleman aan. Ook zij behoort tot de groep studenten die voor de bekendmaking van de beurs bij het brede publiek moeten zorgen. “Op de beurs worden verschillende zaken verkocht. De opbrengst gaat naar De Warmste Week. Enkele groepen doen dit door soep aan te bieden, maar er zijn ook groepen die stylo’s of bloemzaadjes verkopen. Ook brengen we onze informatie over de duurzame ontwikkelingsdoelen over aan de hand van interactieve spelletjes of activiteiten. We hopen op heel wat bezoekers. Iedereen is welkom en we zorgen voor een leerzame, leuke en aangename avond.” (PDC)