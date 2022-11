Studenten Howest maken 24 uur lang radio voor De Warmste Week

Van maandag 28 november 10u tot dinsdag 29 november 10u maken vijf laatstejaarsstudenten Journalistiek in de studio van The Penta (Howest) 24 uur lang radio ten voordele van De Warmste Week. Onder de naam JRN4LIFE vlammen audiostudenten Amy Van Parys, Thomas Van Poucke, João Ramboer, Bas Vermeersch en Jorunn Vannoorden tegen kansarmoede. Net als vorig jaar doen ze dat met een marathonradio.

“Het is een leuke manier om onze radiotechniek opnieuw wat bij te schaven en het feit dat we dit doen voor het goede doel maakt het alleen maar beter. We willen zo veel mogelijk geld binnenhalen dat integraal naar de Warmste Week gaat. Samen met ander studenten Journalistiek en docenten geven we een dag lang het beste van onszelf. Directeur Lode De Geyter zal de marathonradio officieel openen maandagochtend”, vertelt Jorunn. Daarnaast bellen de studenten ook met Mathias Vergels die zich al jaren inzet voor armoede in de regio van Brussel met ‘Brothers of Solidarity’ en intussen ook ambassadeur is voor de Warmathon in Brussel.

De studenten zamelen geld in door verzoekplaatjes te verkopen aan 1 euro of er kan een vrije bijdrage gestort worden op het rekeningnummer BE84 3771 3692 7459. Daarnaast organiseren ze nog tal van andere acties om geld binnen te halen. Zo is er een FIFA-toernooi en pingpongtoernooi met inleg, een sponsorloopwedstrijd en een verkoop van cupcakes.

De volledige 24 uur marathonradio zal je live kunnen beluisteren op quindo.be. Volg ‘jrn4life’ via Instagram voor meer videofragmenten en exclusieve behind the scenes beelden.