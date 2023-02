Studente Sarah (22) zet zich in als vrijwilliger bij Familiezorg: “Ik haal er veel voldoening en dankbaarheid uit”

Van 23 februari tot 5 maart is het de Week van de Vrijwilliger. In die week worden overal in het land vrijwilligers in de bloemetjes gezet. Een van hen is Sarah Martens (22) uit Zulte, een jonge studente die drie uur per week oudere mensen of mensen met een beperking gezelschap houdt voor Thuiszorg Familiezorg. “Mijn week zit soms goed vol, maar die van hen is net helemaal leeg, wat zijn die paar uurtjes dan voor mij?”, zegt Sarah.

Thuiszorg Familiezorg biedt ondersteuning aan iedereen die daar nood aan heeft. Het gaat daarbij voornamelijk over zorgkundigen en huishoudhulpen. “Ons vast netwerk van zorgverleners vullen we aan met vrijwilligers”, zegt Jo Frederix, coördinator van het vrijwilligerswerk bij Familiezorg West-Vlaanderen. “Zij staan vooral in voor extra ondersteuning tijdens de vrije tijd van onze mensen. Ze houden hen gezelschap tijdens een wandeling, spelen spelletjes of komen gewoon langs voor een babbel. Zo kan bijvoorbeeld een vaste mantelzorger er ook eens een paar uur tussenuit. Onze vaste medewerkers zijn ook een luisterend oor voor onze mensen maar de vrijwilligers kunnen daar echt tijd voor maken. We zijn altijd op zoek naar meer vrijwilligers.”

jongdementie

Sarah Martens doet al ruim twee jaar dergelijk vrijwilligerswerk voor Familiezorg. Ze verdeelt zich drie uur per week over twee zorgbehoevende dames uit Waregem, een vrouw van 85 en een vrouw van 65 met jongdementie. “De interesse is gekomen omdat ik voor een vak op school enkele uren vrijwilligerswerk moest doen”, begint Sarah. “Toen ging ik zwemmen met mensen met een beperking. Dat zwemmen deed ik eigenlijk helemaal niet graag, maar ik vond de mensen wel heel tof. Ook eens het niet meer verplicht was voor school wou ik nog verder vrijwilligerswerk doen, dus contacteerde ik achteraf verschillende diensten daarvoor. Ik wou iets doen voor anderen en Familiezorg sprak me het meeste aan. Naast mijn studies zit ik ook nog in de scouts en in de speelpleinwerking, mijn weken zitten dus vaak goed vol, maar die van de mensen waar ik langs ga zijn net erg leeg. Wat zijn die paar uurtjes dan voor mij?”

Rummikub

Met haar 22 lentes is Sarah bij de jongsten in het vrijwilligersteam van Familiezorg. Minder dan 10% van hen zijn nog student. “Voor de vrouw van 85 waar ik langs ga was dat in het begin wel een drempel. Toen was ik pas 20 en ze vroeg zich af wat we elkaar te vertellen zouden hebben. Maar nu kan ze er net om lachen, ze vindt het leuk met iemand jong op pad te zijn. Anderzijds kan ik ook van haar leren. Dat gaat van leren Rummikub spelen tot onthouden om lief te zijn voor elkaar en dankbaarheid tonen. Dan vertelt ze over vriendinnen van haar die al overleden zijn en hoe ze hen eens had willen zeggen hoe zeer ze hen apprecieerde. Dus dat doe ik nu soms met mijn vriendinnen, je weet immers maar nooit. Naast levenslessen haal ik vooral veel voldoening en dankbaarheid uit het vrijwilligerswerk dat ik doe. Als het aan mij ligt dan doe ik het nog lang verder en ik zou later ook graag werken met mensen met een beperking.” (JF)